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Medya Helal olsun sana Selçuk Bayraktar! Bomba öneri geldi
Medya

Helal olsun sana Selçuk Bayraktar! Bomba öneri geldi

Şimdiki çocukların ve gençlerin önünde her yönüyle örnek alabilecekleri Selçuk Bayraktar gibi bir kahraman olduğuna işaret eden Yüksel Aytuğ, "Genç yaşına rağmen bunca hayali nasıl olup da o kısacık yaşamına sığdırdığına inanmakta güçlük çekiyorum. Şimdilerde onun deha ve azminin ürünü İHA'lar, SİHA'lar, Bayraktar'lar, Kızıl Elma'lar dünyaya parmak ısırtıyor. Pek çoğu gerçek çatışmalarda rüştünü ispat edip, dünyayı peşine takmayı başardı" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 14:24:00 -
Helal olsun sana Selçuk Bayraktar! Bomba öneri geldi

Şimdiki çocukların ve gençlerin önünde her yönüyle örnek alabilecekleri Selçuk Bayraktar gibi bir kahraman olduğuna işaret eden Yüksel Aytuğ, "Genç yaşına rağmen bunca hayali nasıl olup da o kısacık yaşamına sığdırdığına inanmakta güçlük çekiyorum. Şimdilerde onun deha ve azminin ürünü İHA'lar, SİHA'lar, Bayraktar'lar, Kızıl Elma'lar dünyaya parmak ısırtıyor. Pek çoğu gerçek çatışmalarda rüştünü ispat edip, dünyayı peşine takmayı başardı" dedi.

Aytuğ, "Bizim kahramanımızın pelerini yok belki ama uçmak için de pelerine ihtiyacı yok zaten. Selçuk Bayraktar'ın bu muazzam hikayesi bir animasyon diziye dönüştürülse ve ekranda çocuklarımıza rehberlik etse nasıl olur diye düşünmeden de edemiyorum doğrusu" ifadelerini kullandığı Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Benim çocukluğumda herkes Tommiks, Teksas, Zagor, Kızılmaske, Süpermen ya da Malkoçoğlu olmak isterdi. Benim idolüm ise Neil Armstrong'tu. 6 yaşında, onun Ay'a ilk ayak basışını siyah-beyaz ekranda izlerken, idolümü çoktan belirlemiştim. Büyüyünce ya Neil Armstrong olacaktım ya da ta Ay'daki görüntüleri evlerimize taşıyan bu "televizyon" adındaki sihirbazın çırağı. Birincisi mümkün olmayınca, ikincisini gerçekleştirdim.

Belki de astronot olamamamın nedeni, önümde "yerli ve milli" bir örnek olmamasıydı. Ama şimdiki çocukların ve gençlerin önünde her yönüyle örnek alabilecekleri bir kahraman var: Selçuk Bayraktar...

Genç yaşına rağmen bunca hayali nasıl olup da o kısacık yaşamına sığdırdığına inanmakta güçlük çekiyorum. Şimdilerde onun deha ve azminin ürünü İHA'lar, SİHA'lar, Bayraktar'lar, Kızıl Elma'lar dünyaya parmak ısırtıyor. Pek çoğu gerçek çatışmalarda rüştünü ispat edip, dünyayı peşine takmayı başardı. Bu arada merhum babası Özdemir Bayraktar ve her projesine baba şefkati ile yaklaşıp destek veren, yerinde inceleyip, gün be gün yakından takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katkıları da unutulmamalı.

Bizim kahramanımızın pelerini yok belki ama uçmak için de pelerine ihtiyacı yok zaten. Selçuk Bayraktar'ın bu muazzam hikayesi bir animasyon diziye dönüştürülse ve ekranda çocuklarımıza rehberlik etse nasıl olur diye düşünmeden de edemiyorum doğrusu."

 

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Yorumlar

yusuf can

çok güzel bir öneri
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