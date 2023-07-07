Helal olsun sana Lukaşenko İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına böyle tepki gösterdi

Yönetim inatçı davrandı

Lukaşenko, Fransız polisinin 27 Haziran'da Nanterre'de 3 kişinin bulunduğu araca ateş açması sonucu 17 yaşındaki bir gencin öldürülmesinin ardından ülke genelinde başlayan protesto gösterileriyle ilgili olarak "Avrupa'da bir iç savaşın yaşanacağını dışlamıyorum. Ancak bunun Avrupa'da yaşanmasını istemiyorum. Ancak onlar (Avrupalılar) bir çatışmaya doğru gidiyorlar. Durum, Fransa'dakinden daha vahim olabilir. Fransa'da, yönetim inatçı olmasaydı, olanlar çoktan yatıştırılabilirdi. Suçluysanız, insanlarla konuşmanız lazım. Fransa'da olanlarda yönetimin de suçu var." ifadelerini kullandı.

Belarus Cumhurbaşkanı, İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli kişinin Kur'an-ı Kerim yakmasına da değindi. Lukeşenko, "Müslümanlara karşı saldırganlık aptallıktır. Bunun yetkililerin himayesi altında yapılmasına ne gerek var? İsveç yönetimi bunu durduramaz mıydı? Durdurabilirdi. Ancak onlar, bunun yasal olduğunu söyledi. Bu nedenle, bir iç savaşa neden olabilecek sorunlar yaratmaya gerek yok." diye konuştu.