Helal olsun sana hocam! Vallahi adamın dibisin

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, yeni yıla şahane bir haberle uyandığını, Bursa'da bir cami imamının ruhunda güller açtırıp, yeni yıla daha büyük bir umutla bakmasını sağladığını belirtti. Aytuğ, şunları kaydetti:

"Yeni yıla şahane bir haberle uyandım. Bursa'da bir cami imamı ruhumda güller açtırdı, yeni yıla daha büyük bir umutla bakmamı sağladı.

Bir baba, Bursa'daki Kamberli Camii'ne engelli oğluyla birlikte gelmişti. Çocuğu, kimseyi rahatsız etmesin diye onu en arkaya oturtup, imamın arkasında namazını kılmak için hazırlandı. Durumu fark eden imam Osman Civelek, babadan, oğulunu en ön safa getirmesini rica etti.

Baba "Ama benim oğlum engelli" diyecek oldu. İmam, "Ne fark eder ki, getir bizimle birlikte namaza katılsın" diye ricasını yineleyince, babası çocukla birlikte en önde saf tuttu.

Camideki güvenlik kameralarının tespit ettiği görüntüleri izlemediyseniz, çok şey kaçırmışsınız demektir. O çocuğun, cemaatle birlikte olduğu anlarda mutluluktan nasıl el çırptığını, gözlerinin nasıl sevinçle ışıldadığını görenlerin yüreğine eşsiz bir huzur yayıldı.

Malum, camilerde hutbeler okunur, vaazlar verilir. Bence o şahane imam Osman Civelek'in icraatı, bin hutbeden ve vaazdan daha etkili ve çok daha sevap yüklüydü..."