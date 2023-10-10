Helal olsun sana! Filistinli Zomot'tan BBC muhabirine okkalı cevap
Filistin'in İngiltere'deki misyonunun temsilcisi Husam Zomot ile BBC muhabiri arasında tartışma çıktı. Zomlot, Hamas'ı neden kınamadığını soran mubabire, "Neden Filistinliler ölürken beni çağırmadınız?" cevabını verdi.
Filistin'in İngiltere'deki misyonunun başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot, kendisine Hamas'ın İsrail'e yönelik benzeri görülmemiş askeri saldırısını kınayıp kınamayacağının sorulduğu bir röportaj sırasında BBC'yi önyargılı haber yapması nedeniyle eleştirdi.
Zomlot, ''İsrail canlı yayınınızda kaç kez savaş suçu işledi? Onlara kendilerini kınamalarını isteyerek mi başlıyorsunuz? Çünkü kendilerini kınamaları her zaman Filistinlilerden beklenir'' ifadelerini kullandı.
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