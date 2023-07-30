Helal olsun Mata! Yıldız olmak işte böyle bir şey...

G.Saray'dan ayrılırken verdiği mesajlarla gönülleri kazanan Juan Mata'nın depremzedelere büyük bir yardımda bulunduğu ortaya çıktı.

Sabah'a göre; Ülkemizde yaşanan 'Asrın Felaketi' olarak görülen depremi unutmayan Mata, Galatasaray'daki bir aylık maaşı olan 190 bin Euro'luk (5.6 milyon TL) alacağını depremzedelere bağışladı.

İspanyol oyuncu, daha önce de "Omuz Omuza" isimli yardım kampanyasına 4 milyon TL'lik bağışta bulunmuştu.