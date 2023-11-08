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Aktüel Helal olsun! Küçük çocuktan boykot örneği
Aktüel

Helal olsun! Küçük çocuktan boykot örneği

Yeniakit Publisher
2023-11-08 17:52:00 -
Helal olsun! Küçük çocuktan boykot örneği

Rize’de bir çocuk, marketten aldığı cipsi "İsrail malı olduğunu bilmiyordum" diyerek geri getirdi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Rize merkez Mermerdelen Mahallesi’nde bir süpermarkete gelen küçük çocuk, cips alarak marketten ayrıldı. Bir süre sonra geri dönen çocuk, cipsin İsrail malı olduğunu ve değiştirmek istediğini söyledi. Markete giren çocuk kasiyere, "Kusura bakmayın, İsrail malı olduğunu unuttum da. Değiştirebilir miyim?" dedi. Kasiyer de "Aferin oğlum" diyerek küçük çocuğu tebrik etti. Yaşananlarsa anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine küçük çocuğa tebrik yorumları yağdı.

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