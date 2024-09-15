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Spor Helal olsun Kerem Aktürkoğlu! İlk maçında Portekiz’i salladı
Spor

Helal olsun Kerem Aktürkoğlu! İlk maçında Portekiz’i salladı

Yeniakit Publisher
2024-09-15 00:14:00 - 2024-09-15 00:14:20
Helal olsun Kerem Aktürkoğlu! İlk maçında Portekiz’i salladı

Benfica’da ilk maçına çıkan Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü’nün asistinde ilk golünü attı.

Portekiz Ligi'nde Benfica evinde Santa Clara'yı konuk etti. Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ilk 11'de başladı.

Portekiz ekibinde ilk maçına çıkan Kerem Aktürkoğlu, takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 27. dakikada atılan golün asistini de bir diğer milli yıldız Orkun Kökçü yaptı. Kerem böylece Benfica formasıyla ilk maçında golünü attı.

 

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