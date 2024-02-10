  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Helal olsun Katar! Filistin için 170 milyon TL'lik bağış
Dünya

Helal olsun Katar! Filistin için 170 milyon TL'lik bağış

Yeniakit Publisher
2024-02-10 10:32:00 - 2024-02-10 10:35:29
Helal olsun Katar! Filistin için 170 milyon TL'lik bağış

İsrail'in alçak saldırılarına maruz kalan Filistin'in her zaman yanında yer alan Katar'da öğrenciler, 20 milyon riyal (yaklaşık 170 milyon TL) topladı.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'de başlayan amansız savaşının ardından, Katar Vakfı öğrencileri çeşitli girişimler aracılığıyla aktif olarak farkındalık yarattılar ve Filistin'deki insani krize yanıt olarak 20,4 milyon Katar riyalini aşan yardım bağışları topladılar.

Dohanews'te yer alan habere göre, Katar Vakfı Üniversite Öncesi Eğitim Başkanı Abeer Al Khalifa, "Bağış toplamaya yönelik yaratıcı ve şefkatli çabalarıyla ortaya koydukları fark oluştma çabaları, eğitim sistemimiz aracılığıyla aşılamaya çalıştığımız değerlerin bir kanıtıdır" dedi.

Proaktif bireyleri şekillendirmede eğitimin kapsamlı etkisini vurgulayan Al Khalifa, bu öğrencilerin sadece öğrenenlerden daha fazlası olduklarını, çünkü onların empati, küresel vatandaşlık ve derin bir sosyal sorumluluk duygusunu somutlaştıran yeni ortaya çıkan liderler olduklarını vurguladı.

Katar'da kritik temas! MİT Başkanı İbrahim Kalın Gazze için devreye girdi
Katar'da kritik temas! MİT Başkanı İbrahim Kalın Gazze için devreye girdi

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Katar'da kritik temas! MİT Başkanı İbrahim Kalın Gazze için devreye girdi

Katar Hindistan ile anlaşmasını yeniledi! Tam 20 yıl uzatıldı!
Katar Hindistan ile anlaşmasını yeniledi! Tam 20 yıl uzatıldı!

Dünya

Katar Hindistan ile anlaşmasını yeniledi! Tam 20 yıl uzatıldı!

Hamas'tan ateşkes açıklaması: Katar ve Mısır'a ilettik
Hamas'tan ateşkes açıklaması: Katar ve Mısır'a ilettik

Dünya

Hamas'tan ateşkes açıklaması: Katar ve Mısır'a ilettik

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23