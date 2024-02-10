Helal olsun Katar! Filistin için 170 milyon TL'lik bağış

RECEP YEŞİL İSTANBUL

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'de başlayan amansız savaşının ardından, Katar Vakfı öğrencileri çeşitli girişimler aracılığıyla aktif olarak farkındalık yarattılar ve Filistin'deki insani krize yanıt olarak 20,4 milyon Katar riyalini aşan yardım bağışları topladılar.

Dohanews'te yer alan habere göre, Katar Vakfı Üniversite Öncesi Eğitim Başkanı Abeer Al Khalifa, "Bağış toplamaya yönelik yaratıcı ve şefkatli çabalarıyla ortaya koydukları fark oluştma çabaları, eğitim sistemimiz aracılığıyla aşılamaya çalıştığımız değerlerin bir kanıtıdır" dedi.

Proaktif bireyleri şekillendirmede eğitimin kapsamlı etkisini vurgulayan Al Khalifa, bu öğrencilerin sadece öğrenenlerden daha fazlası olduklarını, çünkü onların empati, küresel vatandaşlık ve derin bir sosyal sorumluluk duygusunu somutlaştıran yeni ortaya çıkan liderler olduklarını vurguladı.