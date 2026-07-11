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Gündem Helal olsun gençler! Yeditepe Üniversitesi'nde skandala böyle tepki gösterdiler
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Helal olsun gençler! Yeditepe Üniversitesi'nde skandala böyle tepki gösterdiler

Yeniakit Publisher
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AK Parti Altınordu Gençlik Kolları, şehir merkezindeki üst geçitlere “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” ayetinin yer aldığı pankartlar asarak Yeditepe Üniversitesi'nde skandala karşı tepkilerini ortaya koydu.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin mezuniyet töreninde, üzerinde Kur’an-ı Kerim’deki “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” ayetinin yer aldığı pankartı taşıyan bir öğrencinin, bazı öğrenciler tarafından engellenmeye çalışılmasına tepkiler dinmiyor. AK Parti Altınordu Gençlik Kolları, son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen saygısızlıklara dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir farkındalık çalışmasına imza attı. Gençlik Kolları üyeleri, şehir merkezindeki üst geçitlere “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” ayetinin yer aldığı pankartlar asarak tepkilerini ortaya koydu.

Üzerlerinde Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bulunduğu pankartlarla bir araya gelen gençler, inanç değerlerine yönelik saldırılar karşısında birlik ve beraberlik mesajı verdi. Hazırlanan video ile kamuoyuna duyurulan çalışmada, provokatif eylemlere aynı üslupla karşılık vermek yerine Kur'an-ı Kerim'den bir ayete yer verilerek İslam'ın vakarını, hikmetini ve barış mesajını öne çıkaran bir duruş sergilendi.

 

İNANCIMIZA SAHİP ÇIKMAK EN ASLİ GÖREVİMİZ

AK Parti Altınordu Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Gücer, Kur'an-ı Kerim'e ve İslam dinine yönelik gerçekleştirilen saldırıları asla kabul etmediklerini belirterek, "Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan her türlü saygısızlığı ve kutsallarımızı hedef alan provokatif girişimleri en güçlü şekilde kınıyoruz. Gençler olarak inancımıza, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmayı en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim'e yönelik her türlü saygısızlığın karşısındayız.

 

Bizim duruşumuz; öfkeyle değil, Kur'an-ı Kerim'in rehberliğiyle hareket eden, birlik ve kardeşliği esas alan bir duruştur. Provokasyonlara aynı üslupla karşılık vermek yerine, Kur'an-ı Kerim'in mesajını ve İslam'ın rahmet, merhamet ve hikmet anlayışını ön plana çıkarmayı tercih ediyoruz. Milli ve manevi değerlerimizi korumaya, kutsallarımıza sahip çıkmaya ve bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürmeye kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

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