Helal olsun Emin Pazarcı! Bomba Starbucks boykotu
Gazeteci Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Ankara’da bebek katili İsrail'e destek çıkan Starbucks'ı protesto etti. Uzun uzun kornaya bakan Pazarcı, Starbucks'ta oturup kendisine tepki gösteren şahsa “Hiç utanmadan katil İsrail’il öldürdüğü bebeklerin cesetleri üzerinden keyif yapıyorsun” sözleriyle ders verdi.
RECEP YEŞİL İSTANBUL
Filistin'de çocuk, kadın ve yaşlı ayırımı yapmadan ölüm yağdıran İsrail terör örgütüne destek veren şirketler, boykot ediliyor.
Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı da boykota destek verdi. Pazarcı'nın boykotu sosyal medyada gündem oldu.
Gazeteci Emin Pazarcı, Ankara’da bebek katili İsrail'e destek çıkan Starbucks'ı uzun uzun kornaya basarak protesto etti.
Pazarcı, Starbucks'ta oturup kendisine tepki gösteren şahsa “Hiç utanmadan katil İsrail’il öldürdüğü bebeklerin cesetleri üzerinden keyif yapıyorsun” sözleriyle ders verdi.
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O anları sosyal medya hesabından paylaşan Emin Pazarcı şu ifadeleri kullandı:
İş yerinin altında Starbucks var. Ben de çıkarken kornaya basıp protesto ettim. Hiç sıkılmadan kahvesini yudumlayan biri "Ne çalıyorsun" dedi.
"Seni protesto ediyorum. Hiç utanmadan katil İsrail'in öldürdüğü bebeklerin cesetleri üzerinde keyif yapıyorsunuz' cevabını verdim.