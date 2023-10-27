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Gündem Helal olsun Emin Pazarcı! Bomba Starbucks boykotu
Gündem

Helal olsun Emin Pazarcı! Bomba Starbucks boykotu

Yeniakit Publisher
2023-10-27 22:47:00 - 2023-10-27 23:10:09

Gazeteci Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Ankara’da bebek katili İsrail'e destek çıkan Starbucks'ı protesto etti. Uzun uzun kornaya bakan Pazarcı, Starbucks'ta oturup kendisine tepki gösteren şahsa “Hiç utanmadan katil İsrail’il öldürdüğü bebeklerin cesetleri üzerinden keyif yapıyorsun” sözleriyle ders verdi.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

Filistin'de çocuk, kadın ve yaşlı ayırımı yapmadan ölüm yağdıran İsrail terör örgütüne destek veren şirketler, boykot ediliyor.

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı da boykota destek verdi. Pazarcı'nın boykotu sosyal medyada gündem oldu.

Gazeteci Emin Pazarcı, Ankara’da bebek katili İsrail'e destek çıkan Starbucks'ı uzun uzun kornaya basarak protesto etti.

Pazarcı, Starbucks'ta oturup kendisine tepki gösteren şahsa “Hiç utanmadan katil İsrail’il öldürdüğü bebeklerin cesetleri üzerinden keyif yapıyorsun” sözleriyle ders verdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Emin Pazarcı şu ifadeleri kullandı:

İş yerinin altında Starbucks var. Ben de çıkarken kornaya basıp protesto ettim. Hiç sıkılmadan kahvesini yudumlayan biri "Ne çalıyorsun" dedi.

"Seni protesto ediyorum. Hiç utanmadan katil İsrail'in öldürdüğü bebeklerin cesetleri üzerinde keyif yapıyorsunuz' cevabını verdim.

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Yorumlar

Selçuk

Keşke tüm vatandaşlar olarak bu kadar duyarlı olabilsek

Imam

Tüm sandalyeler dolu olsun kimse alışveriş yapmasın. Özellikle işsiz olan insanlar gitsin.
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