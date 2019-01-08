Helal işten kazandılar

Helal ve tayyib belgeli ürünlerin adedi devamlı artıyor. Güvenle tüketilen bu ürünlerin satışını yapan şirketler de ihya oluyor. Marka değerlerini arttıran; gelirlerini katlayan söz konusu şirketler, yurt içinde bayilik sistemiyle büyürken; yurt dışında art arda mağaza açıyor.

Güven telkin ediyorlar

Ünlü gıda markaları, bir bir helal sertifikası alıyorlar. Sertifika sayesinde müşterilerine güven telkin eden markalardan Oses Çiğköfte, Türkiye’nin her yanına açtığı şubelerle ve Almanya ile Fransa’ya verdiği hizmetlerle ön planda.

Yatırımlarına yatırım ekleyen Bereket Döner de gelir ve kâr artışıyla dikkat çekiyor. Yatırımcıları franchising ağına davet eden bu firmanın güvenli et ve tavuk dönerleri gerek ülkemizde gerek dünyada alıcılarını bekliyor.

Marmaris Büfe’nin helal sandviçleri, Nefista’nın börekleri ve mantıları; Cake Station’ın da kekleri ile kahveleri de gerek ülkemizde gerek dünyada yoğun talep görüyor.

Beğeni topluyorlar

Şu aşamada tatlıcılar, balcılar, çikolatacılar, şekerlemeciler, kahveciler ve sucular da atakta. Sam Künefe, Yörem Bal, Melodi Çikolata, Zeyn Kahve, Assu; helal ve tayyib belgeli ürünleriyle ilgi odağındalar.

Dünyaca ünlü şirketler, 2 milyar helal gıda tüketicisine hitap etmek ve 415 milyar dolarlık pazardan pay almak için ellerinden geleni yapıyorlar.

Türkiye’nin önde gelen markaları bu rekabette öne çıkmak için helal sertifikası veren kuruluşlardan Dünya Helal Birliği ile Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama Araştırmaları Derneği (GİMDES) ile Dünya Helal Birliği’nin kapısını çalıyor. Yetkili kuruluşlar, başvuru adetlerinden memnun.

Başvurular artıyor

Dünya Helal Birliği Genel Başkanı Ahmet Gelir, Türkiye’de 3 şubelerinin, dünyada 37 temsilciliklerinin bulunduğunu kaydederek, “Bize helal belgesi için müracaat eden pek çok firma var. Ama biz seçiciyiz. 2011’den bu yana faaliyetteyiz, 250 firma belgemizi alma hakkı elde etti” dedi. Gelir, helal sertifikası alan firmaların ve markaların önünün açık olduğunu da vurguladı.

14 bin ürün sertifikalı

GİMDES Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kami Büyüközer, 500 firman 14 bin çeşit ürününü sertifikalandırdıklarını açıkladı.

Bugüne kadar bize bin 500 firma müracaat ettiğini aktaran Büyüközer, şöyle konuştu: “Ne yazık ki bin firmaya ait on binlerce ürün helal ve tayyib şartlarına uygun olmadığı sertifika alamadı. Genelde sertifika için gıda, kozmetik, ilaç, tekstil, catering, restoran ve otelcilik gibi sektörlerden başvuru geliyor. İleride finans sektörü buna eklenebilir. Yabancı helal gıda markaları ülkemize girişi artabilir. Bütün bunlar ülkemiz için olumlu, iyi haberler.”

Ürünlere konulan ‘yerli ve milli’ ibaresinin yeterli olmadığını dile getiren Büyüközer, “Buna ‘helal’ ifadesini de eklemeliyiz. Yani ‘helal ve yerli, helal ve milli’ sloganına uygun üretim sistemini hayata geçirmeliyiz” önerisini sundu.

İşte gerekli evraklar

-Üretim alanları, depolar, genel firma durumunun denetlenmesi,

-Üretim alanlarının fotoğrafları,

-Firmanın tedarikçilerine ait helal gıda belgeleri,

-Analiz raporlar,

-Helal gıda taahhütnamesi,

-Firma sicil kayıt belgesi,

-Belediye ruhsatının fotokopisi,

-Ticaret Sicil Gazetesi’nin fotokopisi,

-İmza sirküleri,

-Helal gıda sözleşmesi,

-Vergi levhası fotokopisi,

-Başvuruda bulunulan gıda ürünleri ve içerik listesi,

-Gıra tedarik örnek faturalarının fotokopileri,

-Faaliyet kaydı.

En aktif ülkeler Endonezya ve Malezya

Dünya helal pazarında en önemli oyuncular Endonezya, Malezya ve İran. Ancak Tayland, Avustralya ve ABD de pazarda iddialı.

Helal tarafında ülkeler arası rekabetin eşit şartlarda yapılması için İslam Ülkeleri Ölçüm Analiz ve Standartlar Enstitüsü (SMIIC) kuruldu. Merkezi İstanbul’da olan SMIIC Türkçe, İngilizce, Fransızca, Arapça yazılı belgeler yayınlayarak, kuralları belirliyor.