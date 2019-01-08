0553 313 94 23

Helal işten kazandılar

Ürünlerine helal sertifikası alan gıda firmaları, kazançlarına kazanç katıyor. Yurt içinde bayi ağını genişleten; 7 bölgede hizmet veren bu firmalar, yurt dışında da adlarından söz ettirmeyi hedefliyor.

08 Ocak 2019 Salı 11:15
Helal işten kazandılar

Helal ve tayyib belgeli ürünlerin adedi devamlı artıyor. Güvenle tüketilen bu ürünlerin satışını yapan şirketler de ihya oluyor. Marka değerlerini arttıran; gelirlerini katlayan söz konusu şirketler, yurt içinde bayilik sistemiyle büyürken; yurt dışında art arda mağaza açıyor.

Güven telkin ediyorlar

Ünlü gıda markaları, bir bir helal sertifikası alıyorlar. Sertifika sayesinde müşterilerine güven telkin eden markalardan Oses Çiğköfte, Türkiye’nin her yanına açtığı şubelerle ve Almanya ile Fransa’ya verdiği hizmetlerle ön planda. 

Yatırımlarına yatırım ekleyen Bereket Döner de gelir ve kâr artışıyla dikkat çekiyor. Yatırımcıları franchising ağına davet eden bu firmanın güvenli et ve tavuk dönerleri gerek ülkemizde gerek dünyada alıcılarını bekliyor.

Marmaris Büfe’nin helal sandviçleri, Nefista’nın börekleri ve mantıları; Cake Station’ın da kekleri ile kahveleri de gerek ülkemizde gerek dünyada yoğun talep görüyor.

Beğeni topluyorlar

Şu aşamada tatlıcılar, balcılar, çikolatacılar, şekerlemeciler, kahveciler ve sucular da atakta. Sam Künefe, Yörem Bal, Melodi Çikolata, Zeyn Kahve, Assu; helal ve tayyib belgeli ürünleriyle ilgi odağındalar.

Dünyaca ünlü şirketler, 2 milyar helal gıda tüketicisine hitap etmek ve 415 milyar dolarlık pazardan pay almak için ellerinden geleni yapıyorlar.

Türkiye’nin önde gelen markaları bu rekabette öne çıkmak için helal sertifikası veren kuruluşlardan Dünya Helal Birliği ile Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama Araştırmaları Derneği (GİMDES) ile Dünya Helal Birliği’nin kapısını çalıyor. Yetkili kuruluşlar, başvuru adetlerinden memnun.

Başvurular artıyor

Dünya Helal Birliği Genel Başkanı Ahmet Gelir, Türkiye’de 3 şubelerinin, dünyada 37 temsilciliklerinin bulunduğunu kaydederek, “Bize helal belgesi için müracaat eden pek çok firma var. Ama biz seçiciyiz. 2011’den bu yana faaliyetteyiz, 250 firma belgemizi alma hakkı elde etti” dedi. Gelir, helal sertifikası alan firmaların ve markaların önünün açık olduğunu da vurguladı.

14 bin ürün sertifikalı

GİMDES Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kami Büyüközer, 500 firman 14 bin çeşit ürününü sertifikalandırdıklarını açıkladı.

Bugüne kadar bize bin 500 firma müracaat ettiğini aktaran Büyüközer, şöyle konuştu: “Ne yazık ki bin firmaya ait on binlerce ürün helal ve tayyib şartlarına uygun olmadığı sertifika alamadı. Genelde sertifika için gıda, kozmetik, ilaç, tekstil, catering, restoran ve otelcilik gibi sektörlerden başvuru geliyor. İleride finans sektörü buna eklenebilir. Yabancı helal gıda markaları ülkemize girişi artabilir. Bütün bunlar ülkemiz için olumlu, iyi haberler.

Ürünlere konulan ‘yerli ve milli’ ibaresinin yeterli olmadığını dile getiren Büyüközer, “Buna ‘helal’ ifadesini de eklemeliyiz. Yani ‘helal ve yerli, helal ve milli’ sloganına uygun üretim sistemini hayata geçirmeliyiz” önerisini sundu.

İşte gerekli evraklar

-Üretim alanları, depolar, genel firma durumunun denetlenmesi,

-Üretim alanlarının fotoğrafları,

-Firmanın tedarikçilerine ait helal gıda belgeleri,

-Analiz raporlar,

-Helal gıda taahhütnamesi,

-Firma sicil kayıt belgesi,

-Belediye ruhsatının fotokopisi,

-Ticaret Sicil Gazetesi’nin fotokopisi,

-İmza sirküleri,

-Helal gıda sözleşmesi,

-Vergi levhası fotokopisi,

-Başvuruda bulunulan gıda ürünleri ve içerik listesi,

-Gıra tedarik örnek faturalarının fotokopileri,

-Faaliyet kaydı.

En aktif ülkeler Endonezya ve Malezya

Dünya helal pazarında en önemli oyuncular Endonezya, Malezya ve İran. Ancak Tayland, Avustralya ve ABD de pazarda iddialı.

Helal tarafında ülkeler arası rekabetin eşit şartlarda yapılması için İslam Ülkeleri Ölçüm Analiz ve Standartlar Enstitüsü (SMIIC) kuruldu. Merkezi İstanbul’da olan SMIIC Türkçe, İngilizce, Fransızca, Arapça yazılı belgeler yayınlayarak, kuralları belirliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 11:15
  1. İstanbul
  2. Helal ve tayyib belgeli ürünler
  3. Oses Çiğköfte
  4. Bereket Döner
  5. tavuk döner
  6. Marmaris Büfe
  7. Nefista
  8. Cake Station
  9. Sam Künefe
  10. Yörem Bal
  11. Melodi Çikolata
  12. Zeyn Kahve
  13. Assu
  14. Dünya Helal Birliği
  15. Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama Araştırmaları Derneği (GİMDES)
  16. GİMDES Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kami Büyüközer
  17. Dünya Helal Birliği Genel Başkanı Ahmet Gelir
  18. yerli ve milli
  19. Dünya helal pazarı
  20. İslam Ülkeleri Ölçüm Analiz ve Standartlar Enstitüsü (SMIIC)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir merkezli 4 ilde operasyon
    1. İzmir merkezli 4 ilde operasyon
    2. "Her maçtan önce kurban keseceğim"
    3. İstanbul’da kar yağacak mı? İstanbul..
    4. ''Pompeo, Arap NATO'sunu kuramayacak''
    5. Rekabet Kurulu, Google’a soruşturma açtı
    6. Bir öğrenci, hocasını ayağından vurdu
    7. Ömrünü tamamlamış bir milyon ton..
    8. Anadolu Isuzu’da üst düzey atama
    9. Suriye'de DAEŞ saldırısı! 32 kişi öldü
    10. Cumhurbaşkanına suikast timinin "tek..
    11. Palu Ailesi ve Kıyamet Kuşağının Gizli..
    12. Ankara'da oto tamir dükkanında yangın
    13. Sokakta çalıştırılan 11 bin 760 çocuğa..
    14. Helal işten kazandılar
    15. Tekirdağ'da otomobil dereye uçtu! Bir..
    16. CHP'li aday partilileri şoke etti! O..
    17. Gasp etmeye çalıştığı kadın UFC..
    18. YARIYIL TATİLİNİN GÖZDE ROTALARI -..
    19. MIPIM'de geri sayım başladı
    20. Masa tenisinde "yerli ve milli"..
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı

    Günün Karikatürü

    8 Ocak 2019
    Çalışanlar dikkat! 6 bin 17 TL oldu
    Çalışanlar dikkat! 6 bin 17 TL oldu
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...