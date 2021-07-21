Helal gıdanın içinde domuz satışı

İstanbul'un sosyete semti Nişantaşı'nda faaliyet gösteren Akali, bir skandala imza attı.

Akali, açık açık Allah’ın (c.c) ayet ile haram kıldığı domuz etini, helal ürünlerin yanında satışa sundu.

Müslüman mahallesinde salyangoz satan işlemeye vatandaşlar, tepki göstererek, dini değerlerin yok sayıldığını ve bu ürünlerin göz göre göre satılmasına duyarsız kalınmaması gerektiğini ifade etti.

'Şarapçı' reklamını yapmış!

Tüm kötülüklerin kaynağı olan alkole olan bağımlılığıyla bilinen gurme Vedat Milor'un köşesinde Akali'nin reklamını yaptığı ortaya çıktı.

Skandala imza atan mekan için Milor, "Pahalı olabilir ama çok lezzetli" diyerek güzellemeler yapmış.