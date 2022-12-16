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Gıda Helal gıda ırkçıların hedefinde
Gıda

Helal gıda ırkçıların hedefinde

Batı’da Müslümanlara yönelik baskının bir dalı olan gastronomik ırkçılığın aşırı sağcı siyasiler eliyle yürütüldüğünü belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Sedat Değişgel, helal gıda sunan işletmelerin Avrupa’da Müslüman istilasının sembolü olarak görüldüğünü söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 17:05:00 -
Helal gıda ırkçıların hedefinde

Avrupa'da yükselen yeni tür ırkçılık olarak nitelenen "Kültürel Irkçılık" Batı dışı toplumların farklı yaşam tarzı, eğlence, giyim ve mutfak kültürlerini de hedef alıyor. Gastronomi ya da mutfak ırkçılığı olarak nitelenen ayrımcılık, Müslümanların helal gıda arayışına da "Müslüman istilası" olarak yaklaşıyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Doktor Sedat Değişgel, farklı kültür ve dinlerin mutfakları üzerinden yapılan "gastronomik ırkçılık" ve Müslüman karşıtlığı ilişkisini değerlendirdi.

Aşırı sağcılar eliyle yürütülüyor

Değişgel, Batı'da Müslümanlara yönelik gastronomik ırkçılığın aşırı sağcı siyasiler eliyle yürütüldüğünü belirterek "Son yıllarda Avrupa'da aşırı sağın yükselişiyle yabancı kültürlere ait yiyecekler sunan restoranlara dönük karşıtlık da artıyor. Özellikle helal gıda sunan işletmeler Avrupa'da Müslüman istilasının sembolü olarak görülüyor. Helal gıda servis eden işletmelere karşı ırkçı tepkiler artarken helal gıda terimini duymaktan bile rahatsız olan üst düzey siyasetçiler 'gastronomik ırkçılık' bağlamında ön plana çıkıyor" dedi. Toplumların birbirlerinden farklı dil, ırk ve inançlara sahip olması gibi çeşitli mutfak kültürlerine sahip olduğunu ifade eden Değişgel, "Doğal olmayan ise insanların yiyecek kültürü ve etnik özelliklerini küçümsemektir. Bu anlamda gastronomik ırkçılığı, etnik merkezci ve ırkçı bir hareket olarak tanımlayabiliriz" diye konuştu.

İşletmeler hedef alınıyor

Avrupa'nın pek çok ülkesinde görülen gastronomik ırkçılığın özellikle Fransa'da Müslüman karşıtlığıyla iç içe geçtiğini dile getiren Değişgel, 2010'da Quick isimli restoran zincirinin bazı şubelerinde helal menü servis etmeye başlayacağını duyurmasının, aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen başta olmak üzere birçok siyasetçi tarafından kınandığını ve Quick'i boykot çağrısı yapıldığını hatırlattı. Değişgel, Avustralya'da aşırı sağcı Tek Ulus partisinin yayımladığı deklarasyonda "Helal sertifikalı ürünler satın almak anayasamıza ve demokrasimize aykırı davrandığınız, şeriat yasası da dahil olmak üzere Avustralya'nın İslamlaştırılmasını finansal olarak desteklediğiniz anlamına geli." ifadesini kullandığını aktararak, Müslümanlara yönelik bu tutumun ırkçı paranoyaya örnek gösterilebileceğini söyledi.

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