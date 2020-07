Helal et kesimi nasıl olmalı? İslam'da hayvan etinin kesimine ilişkin hususlar

Kurban bayramı yaklaşırken özellikle merak edilen sorulardan biri de “ Helal et kesimi nasıl olmalı?” sorusudur. İslam'da hayvan etinin kesimine ilişkin hususlar iyi bilinmelidir. Aksi halde kesilen hayvanın eti helal olmayabilir. Peki, helal et nasıl kesilmeli? Eti kesen kişinin özellikleri neler olmalıdır? İşte İslam ilmihaline göre dinimizde helal et kesimine ilişkin merak edilenlerin yanıtı...