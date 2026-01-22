Helal Avrupa! Tutuklama kararları nedeniyle Netanyahu Davos'a alınmadı!

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsviçre'de düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (Davos), Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın katılımcı listesinden çıkarılmasını sert bir dille eleştirdi. Herzog, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından haklarında tutuklama kararı bulunan iki ismin, Orta Doğu'nun geleceğinin konuşulduğu küresel bir platformdan dışlanmasını "teröre verilmiş bir ödül" olarak nitelendirdi.

BM Genel Kurulu Başkanı Annalena Baerbock ile görüşmesi sırasında konuyu gündeme getiren Herzog, uluslararası hukuk forumlarının İsrail'e karşı siyasi bir silah olarak kullanıldığını iddia etti. Ekonomi Bakanı Nir Barkat ve Merkez Bankası Başkanı Amir Yaron ile birlikte Davos'ta bulunan Herzog, İsrail'in "İran ve vekillerine karşı hür dünyayı savunduğunu" öne sürerek, Avrupa ülkelerinden bu "utanç verici" boykotu sona erdirmelerini istedi.

Netanyahu ve Gallant hakkında, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar gerekçesiyle Kasım 2024'te UCM tarafından yakalama kararı çıkarılmıştı. İki yıl süren ve Güney Afrika tarafından Uluslararası Adalet Divanı'na taşınan soykırım davasına konu olan saldırılarda, 70 binden fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, 171 binden fazla kişi de yaralanmıştı.

Daily Ummah