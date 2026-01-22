  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gazeteci Yazar Sabri Şahsuvar ateist PKK’yı özetledi: İslamsız Kürtlük olmaz IŞİD IŞİD diye tepede boza pişiriyorlardı! Trump görüyor da DEMliler görmüyor ABD Başkanı Donald Trump Davos'ta konuştu: Avrupa doğru yolda ilerlemiyor Barışçıl yürüyüş imiş! İp'in milliyetçileri ve CHP'nin ulusalcıları ne der bu işe? AKINCI TİHA, KEMANKEŞ'i ateşledi, İsrail sallandı Kocaeli’nde feci otobüs kazası! Çok sayıda yaralı var Alın size gösteri yürüyüşü hakkı! Brüksel’de PKK yandaşlarına sert müdahale Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi Terör kadar tehlikeli! CHP’nin özendirdiği alkol sebepli çifte vukuat Başkan Erdoğan o ismi karşısında görünce şaşırdı: Bu piyasalarda var mıydı ya
Dünya Helal Avrupa! Tutuklama kararları nedeniyle Netanyahu Davos'a alınmadı!
Dünya

Helal Avrupa! Tutuklama kararları nedeniyle Netanyahu Davos'a alınmadı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Helal Avrupa! Tutuklama kararları nedeniyle Netanyahu Davos'a alınmadı!

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsviçre'de düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (Davos), Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın katılımcı listesinden çıkarılmasını sert bir dille eleştirdi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsviçre'de düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (Davos), Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın katılımcı listesinden çıkarılmasını sert bir dille eleştirdi. Herzog, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından haklarında tutuklama kararı bulunan iki ismin, Orta Doğu'nun geleceğinin konuşulduğu küresel bir platformdan dışlanmasını "teröre verilmiş bir ödül" olarak nitelendirdi.

BM Genel Kurulu Başkanı Annalena Baerbock ile görüşmesi sırasında konuyu gündeme getiren Herzog, uluslararası hukuk forumlarının İsrail'e karşı siyasi bir silah olarak kullanıldığını iddia etti. Ekonomi Bakanı Nir Barkat ve Merkez Bankası Başkanı Amir Yaron ile birlikte Davos'ta bulunan Herzog, İsrail'in "İran ve vekillerine karşı hür dünyayı savunduğunu" öne sürerek, Avrupa ülkelerinden bu "utanç verici" boykotu sona erdirmelerini istedi.

 

Netanyahu ve Gallant hakkında, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar gerekçesiyle Kasım 2024'te UCM tarafından yakalama kararı çıkarılmıştı. İki yıl süren ve Güney Afrika tarafından Uluslararası Adalet Divanı'na taşınan soykırım davasına konu olan saldırılarda, 70 binden fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, 171 binden fazla kişi de yaralanmıştı.

Daily Ummah

İsrail'e uluslararası boykot kıskacı!
İsrail'e uluslararası boykot kıskacı!

Ekonomi

İsrail'e uluslararası boykot kıskacı!

AKINCI TİHA, KEMANKEŞ'i ateşledi, İsrail sallandı
AKINCI TİHA, KEMANKEŞ'i ateşledi, İsrail sallandı

Teknoloji

AKINCI TİHA, KEMANKEŞ'i ateşledi, İsrail sallandı

İsrail’den Yunanistan’a destek teklifi: F-35 için operasyonel destek tepki topladı!
İsrail’den Yunanistan’a destek teklifi: F-35 için operasyonel destek tepki topladı!

Gündem

İsrail’den Yunanistan’a destek teklifi: F-35 için operasyonel destek tepki topladı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Saim genç

Bu Siyoniste Şeytan deyin Deccal deyin Vampir deyin En aşağılık şerefsiz deyin kanı bozuk deyin Ama kesinlikle köpek sıfatını kullanmayın ve köpegnin boku bile olamaz o insan musvettesi saygilarimla
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23