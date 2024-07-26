Helak oluyorlar! İsrail'de beyin yiyen amip paniği!

İsrail'de bir kişinin beyin yiyen amip nedeniyle ölmesi ve bir çocuğun da benzer şüpheyle hastaneye kaldırılmasının ardından 100'den fazla kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğu bildirildi.

İsrail'in kuzeyindeki bir su parkında yüzen 2 kişide beyin yiyen amip tespit edildiği belirtildi.

Bu kişilerden 25 yaşında olduğu belirtilen adamın öldüğü, durumu ağır olan 10 yaşındaki çocuğun ise hastanede tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı'nın söz konusu su parkının kapatılması talimatını verdiği kaydedildi. Bakanlığın ayrıca son 2 haftada bu parkı ziyaret eden kişilerden ateş, baş ağrısı veya kusma gibi şikayetleri olan kişilerden sağlık kuruluşlarıyla irtibata geçmelerini istediği aktarıldı.

Bunun üzerine 100'den fazla kişinin hastaneye başvurduğu bildirildi.

"Naegleria fowleri" adlı amip beyne burundan geçiyor. Uzmanlar, bu amip türünün bulaştığı kişilerin hayatta kalma ihtimalinin son derece düşük olduğunu belirtiyor.

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