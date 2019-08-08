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Hekimoğlu Trabzon FK, Mustafa Alper Avcı’ya emanet

TFF 2.

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:25
Hekimoğlu Trabzon FK, Mustafa Alper Avcı’ya emanet

TFF 2. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon FK, Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile sözleşme imzaladı.


Kulüp binasında düzenlenen İmza töreninde Kulüp Futbol Şube Sorumlusu Semih Hekimoğlu ve Genel Menajer Serkan Ünver hazır bulundu. Hekimoğlu Trabzon FK Futbol Şube Sorumlusu Semih Hekimoğlu, hedeflerinin örtüştüğü bir teknik adamla anlaşmaktan son derece mutlu olduklarını belirterek, "Alper hocamız ve ekibiyle birlikte başarılı bir sezon geçirme arzusu içindeyiz. Kendisine başarılar diliyorum” dedi.


Hekimoğlu Trabzon FK’nın yeni teknik direktörü Mustafa Alper Avcı da yaptığı açıklamada, "Kısa sürede Türkiye spor kamuoyunda önemli izler bırakmış böyle güzide bir kulüpte çalışacağımdan dolayı çok mutluyum. Çok iyi bir yönetim kuruluna sahip, önemli projeler hedefleyen Hekimoğlu Trabzon FK’nın, bu projelerine katkısı sağlayacağımdan dolayı oldukça heyecanlıyım. Ligin yapısına uygun kaliteli transferlerden kurulu bir takıma sahibiz. Ben inanıyorum ki hep birlikte ligi hedeflediğimiz yerde bitireceğiz. Allah’ın izniyle bize inanları mahcup etmeyeceğiz” dedi.


Avcı’nın yardımcılıklarını Ertunga Kuşhan, Fatih Aktürk ve Aslan Toklu yapacak. Kaleci antrenörlüğü görevini Murat Aslan, Analiz ve Scout birimlerinde ise Nebil Tekinarslan ve Onur Çebi çalışacak.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:25
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