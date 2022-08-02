Hekimler lehine yapılan sosyal güvenlik düzenlemeleri

Allah katında, bütün insanlar eşittir. İslam dininde bir sınıfa üstünlük tanınmamıştır. Aksine bir sınıfın diğer bir sınıfa üstünlüğü de yoktur. Allah indinde üstünlük takvadadır. Bu husus ayetlerle ve hadislerle de sabittir.

Bununla birlikte bazı meslekler ve bu mesleğe mensup kişiler, insanlığa sundukları hizmet nedeniyle daha fazla saygı görmeyi ve hürmeti hak ederler. Örneğin; sunulan hizmetin niteliğini dikkate aldığımızda bir öğretmenle bir muhasebe görevlisini aynı yerde konumlandırmayız. Öğretmenliği kutsal bilir öğretmenlerimize daha bir başka saygı duyarız.

Devletimiz, yaptıkları görev nedeniyle insanlığa hizmeti bulunan dört meslek mensubu memurlarımızı da farklı bir değerlendirmeye tabi tutmuş ve 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda yer verilen düzenlemeyle, bu memurların emekli maaşlarını oldukça artıracak düzenlemelere yer vermiştir.

Bizlere sağlık hizmeti sunan sağlık hizmet sınıfı mensupları, can ve mal güvenliğimizi sağlayan emniyet mensuplarımız, eğitim hayatımızı yönlendiren öğretmenlerimiz ve Dinimiz İslam’ın hizmetçisi olan bizlere de Dini Mübin’i öğreten din hizmetleri sınıfındaki memurlarımız, emekli maaşları 2023 yılından itibaren düzeltilen memurlarımızdır.

Dikkat edilirse bunların yaptıkları işlere ve sundukları hizmetler, kamusal niteliğe sahiptir ve mesleklerinden dolayı da saygı görmeyi hak eden insanlardır.

Devletimiz kamu kurumunda görev yaptıktan sonra emekli olan hekimlerimizin emekli maaşını oldukça yükselten düzenlemeler de yapmıştır. Bu düzenleme ilk olarak 7146 sayılı Kanunla 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere yapılmıştır. İlgili düzenlemeye göre, Emekli Sandığı kapsamında tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına göre uzman olanlara (17.000) gösterge rakamının, uzman olmayanlara (13.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılmaya başlanmıştır. Yapılan bu ödeme, ölenlerin aylığa müstahak dul ve yetimlerine de yansıtılmıştır.

Hekimlerin bu ilave maaştan yararlanabilmeleri için sosyal güvenlik destek primi dâhil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak sigortalı çalışmaması gerekmektedir.

2019 yılında yapılan bu düzenleme sonrası 30 hizmet yılı üzerinden Emekli Sandığına tabi emekli maaşı ek ödeme dahil 3.806 TL olan hekimlere, uzman değil iseler 1698 TL, uzman iseler 2.220 TL ilave maaş ödenmeye başlanmıştır.

7417 sayılı Kanunla, 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere 13.000 olan gösterge rakamı 20.000 rakamına 17.000 olan gösterge rakamı da 26.000 rakamına yükseltilerek ilave maaş artışı yapılmıştır.

Hekimler için yapılan bu yeni düzenleme sonrası 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren 30 hizmet yılı üzerinden Emekli Sandığına tabi emekli maaşı ek ödeme dahil 9.722 TL olan hekimlere ödenen ilave maaş, uzman değil iseler 6.672 TL tutara, uzman iseler 8.673 TL tutara yükseltilmiştir.

Buna göre Ak Parti Hükümetimiz bir anlamda Emekli Sandığı Emeklisi hekimlerimizin emekli maaşlarını ilave maaş ödeme yoluyla, uzman hekim ise yüzde 89, uzman hekim değilse yüzde 69 artırmıştır. Şu an bir uzman hekime ödenen maaş toplamı ile bir profesöre ödenen maaş toplamı arasındaki fark çok cüzi bir rakama inmiştir.

Hükümetimizin, hekimlerimizin emekli maaşını artıran bu düzenlemesinden, ilginçtir, başında “Türk” ibaresi bulunan Tabipler Birliği rahatsız olmuş ki her fırsatta Hükümetimiz aleyhinde faaliyetlerden geri durmamaktadır. Güneşin balçıkla sıvanmadığını başındaki “Türk” ibaresi bulunan Tabipler Birliği de bir gün öğrenecek.