Hekim Yapı'nın 14. bayi toplantısı

İSTANBUL (AA) - Hekim Yapı, geleneksel olarak düzenlediği bayi toplantısının 14'üncüsünü Limak Cyprus Deluxe Hotel'de gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yılki bayi toplantısına ev sahipliği yapan Limak Cyprus Deluxe Hotel'in en büyük özelliği,iç ve dış alanlarının birçok yerinde A1 sınıfı yanmazlık özelliğine sahip HekimBoard otoklavlı fibercement doğal çimento levha kullanılıyor olması.

HekimBoard uygulanmış bu tasarımsal özellikteki otelde 4 gün süren toplantı, yurt içi ve dışından gelen 100’den fazla bayinin katılımıyla gerçekleşti.

Bayi toplantısı kapsamında, çalıştay ve uygulama gezisinin de aralarında bulunduğu çeşitli etkinlikler yapıldı.

Toplantıda Hekim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Öner Hekim, ürün yelpazesine katılan HekimColor markalı renkli levhalar ve gelecek dönem hedeflerine ilişkin bayilere bilgi verdi.

Hekim Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Yapı Malzemelerinden Sorumlu Teknik Başkan Yardımcısı Özge Hekim de HekimColor ürünün detaylarını paylaştı.

Hekim Yapı Pazarlama ve Satış Koordinatörü Abdullah Yaylı ise 2018 yılında yapılan satış ve pazarlama faaliyetleri, sosyal etkinlikler, tanıtım ve reklam çalışmaları, genel işleyiş ve 2019 planları ile ilgili bilgi verdi. İhracat konusuna ağırlık verdiklerini ve çok başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirten Yaylı, 2019 yılında da ihracat faaliyetlerine hız vermeye devam edeceklerini bildirdi.

Toplantıda, çeşitli kategorilerde dereceye giren bayilere ödülleri verildi.