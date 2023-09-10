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Siyaset “Heeeeyt savulun, İyi Parti geliyor”muş!..
Siyaset

“Heeeeyt savulun, İyi Parti geliyor”muş!..

Yeniakit Publisher
2023-09-10 10:48:00 -
"Heeeeyt savulun, İyi Parti geliyor"muş!..

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "“Heeeeyt savulun, İyi Parti geliyor”muş!.." başlıklı yazısı...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, tüm illerde kendi adaylarıyla seçime gireceklerini yönündeki açıklamasını değerlendiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, 2019'da kendi adaylarıyla girdikleri illerin hiçbirinde İYİ Parti'nin seçimi kazanamadıklarını hatırlattı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

14 Mayıs’ta 6 + 1 parti ittifakıyla seçime girip başarılı olamayan İyi Parti, 2024 Mart seçimleri için şimdi öyle bir hava estiriyor ki, zannediyorsunuz tek başına gireceklerini açıkladıkları seçimi alıp götürecekler.

Meral Akşener bir açıklama yapıyor, ardından Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu onu yalanlayan bir başka açıklama yapıyor.

Sonrasında, Meral Akşener tekrar sahneye çıkıp, kendi partisinin sözcüsünü yalanlıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Son geldiğimiz noktada, cumhurbaşkanı adaylığına layık gördükleri Ekrem İmamoğlu’na, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı gibi çok daha küçük çapta bir görevi bile fazla görüyorlar.

Dün, “cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu” dediler, yapamadılar; bugün o Ekrem İmamoğlu’nu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı göstermeyip, yerine kendi partilerinden birisini aday yapmaya hazırlanıyorlar.

Hiç bir partinin iç işlerine karışacak değilim.

Ama bize hava da basmasınlar.

“Biz mahalli seçimlere bir girdik mi, etrafı dağıtır geçeriz” modunda açıklamalar yapmasınlar.

Biz onların girdikleri 2019 mahalli seçimlerini de biliriz.

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Yorumlar

hasel

İki günü,açıklamaları tutarlı olmayan ÇARKÇI MERAL MI geliyormuş.Sabah,sabah gülesim geldi.AVUNSUN,AVUNSUN;Hele seçim gelsin görün nasıl SAVRULSUN.

YILMAZ DURMUŞ

Bir proje partisi olan İyi Parti ve lideri el yükseltmek için bugün ki çıkışlara imza atıyorlar ancak her ne yaparlarsa yapsınlar, iş masadan kalkıp kısa vadede masaya dönen Akşener'in salvolar savurmasına aldırış etmeyin tıpış tıpış chpkk ve Hdpkk ile gizli yada açık birlikte hareket edeceklerdir. Aksi durumda belki Cumhur İttifakına yanaşma olabilir, ben Cumhur İttifakının yerinde olsam Meral Akşener'in uzağından bile geçmem
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