“Heeeeyt savulun, İyi Parti geliyor”muş!..

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, tüm illerde kendi adaylarıyla seçime gireceklerini yönündeki açıklamasını değerlendiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, 2019'da kendi adaylarıyla girdikleri illerin hiçbirinde İYİ Parti'nin seçimi kazanamadıklarını hatırlattı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

14 Mayıs’ta 6 + 1 parti ittifakıyla seçime girip başarılı olamayan İyi Parti, 2024 Mart seçimleri için şimdi öyle bir hava estiriyor ki, zannediyorsunuz tek başına gireceklerini açıkladıkları seçimi alıp götürecekler.

Meral Akşener bir açıklama yapıyor, ardından Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu onu yalanlayan bir başka açıklama yapıyor.

Sonrasında, Meral Akşener tekrar sahneye çıkıp, kendi partisinin sözcüsünü yalanlıyor.

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Son geldiğimiz noktada, cumhurbaşkanı adaylığına layık gördükleri Ekrem İmamoğlu’na, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı gibi çok daha küçük çapta bir görevi bile fazla görüyorlar.

Dün, “cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu” dediler, yapamadılar; bugün o Ekrem İmamoğlu’nu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı göstermeyip, yerine kendi partilerinden birisini aday yapmaya hazırlanıyorlar.

Hiç bir partinin iç işlerine karışacak değilim.

Ama bize hava da basmasınlar.

“Biz mahalli seçimlere bir girdik mi, etrafı dağıtır geçeriz” modunda açıklamalar yapmasınlar.

Biz onların girdikleri 2019 mahalli seçimlerini de biliriz.

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