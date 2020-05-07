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Ekonomi

Hediyeniz astarından pahalıya mâl olmasın

Dünyanın kâbusu olan yeni tip Corona virüsü (Covid-19), kargo şirketlerinin iş yükünü arttırdı. Ölümcül virüsten korunmak için evlerinden dışarı adım atmayan vatandaşlara hizmet veren bu şirketler, 10 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla da hummalı bir çalışma yürütüyorlar.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 11:32:00 -
Hediyeniz astarından pahalıya mâl olmasın

 Buğra Kardan 

Telefonlar susmuyor

Bugünlerde kargo şubelerinin telefonları susmuyor. Depolara da hediye paketleri ve kolileri yığılmış durumda. Mart ayından bu yana gecesine gündüzüne katan, Anneler Günü’nde de yoğun bir tempo içerisine girecek olan kargo sektörü, Ramazan Bayramı için ise tetikte.

Sektör temsilcileri, Covid-19 paniğiyle eve kapanan tüketicilerin online ürün taleplerinin gelirlerini arttırdığına dikkat çekerek, şunları kaydediyorlar:

Müşteri adedi artacak

“Bu dönemde e-ticaret firmalarına peş peşe gelen siparişler bizleri de güçlendiriyor. İnanın, kamyonlarımız ve kamyonetlerimiz mahalle mahalle dolaşıyorlar. Kuryelerimiz de on binlerce eve gönderi taşıyorlar. Buna uyumlu olarak kârlarımız katlanıyor. Gelinen aşamada da Anneler Günü’ne odaklanıyor, müşterilerimize kaliteli ve hızlı bir şekilde hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Öbür taraftan 24-26 Mayıs tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramı evlerde idrak edilecek gibi görünüyor. Bu da bayramda bize rağbetin artacağını, müşterilerimize müşteri ekleneceğini ortaya koyuyor.”

Fahiş faturaya dikkat

Özel günlerde annelerine, yakınlarına ve akrabalarına hediye paketi yollamanın planlarını yapan vatandaşlar ise kargo şirketleri tarafından belirlenen yüksek gönderi ücretlerinden şikâyetçiler. Nitekim Anneler Günü’nde İstanbul Bahçelievler’den Ümraniye’ye gönderilecek 2 kiloluk bir koli için 30-40 lira, Kocaeli’nden Sakarya’ya gönderilecek bir paket için ise 70-80 lira fatura çıkarılması tepki çekiyor.

Haksızlıkları şikayet edin

 Tüketici derneklerinin yetkilileri, 10 Mayıs Anneler Günü’nde fiyatları arttırmaya yeltenen kargo firmalarının Ticaret Bakanlığı’nın Alo 175 hattına veya mobil uygulama HFA-Bildirim’e ihbar edilmesi gerektiğini vurguluyorlar. Tüketicileri de fiyat araştırmaları ve karşılaştırmaları yapmaya davet eden aynı yetkililer, “Bu dönemde indirim uygulayan, kampanya yapan şirketlerden hizmet alın ve dikkatli olun, gönderi bedeli hediyeninkini geçmesin” uyarısında bulunuyorlar.

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