0553 313 94 23

Hedeflere gizli kodlar gönderiliyor! ABD saldırıları arttırdı

New York Times gazetesinin, hükümet yetkililerine dayandırdığı haberinde, ABD’nin Rusya’daki elektrik şebekeleri ve diğer hedeflere yönelik siber operasyonları arttırdığı öne sürüldü.

16 Haziran 2019 Pazar 12:29
Hedeflere gizli kodlar gönderiliyor! ABD saldırıları arttırdı

ABD’nin Rusya’daki elektrik şebekeleri ve diğer hedeflere yönelik siber operasyonları arttırdığı öne sürüldü.

New York Times gazetesinin, eski ve halen görevde olan hükümet yetkilileri ile yaptığı röportajlara dayandırdığı haberinde, Moskova’nın ABD seçimlerine yönelik müdahalelerine karşılık Rusya’nın elektrik santrallerine ve ülkedeki diğer hedeflere gizli Amerikan bilgisayar kodlarının gönderildiği belirtildi.

“Müdahaleler çok daha agresif hale geldi”

ABD İçgüvenlik Bakanlığı ve Federal Araştırma Bürosu (FBI) kaynaklarının, Rusya’nın ABD ile gelecekte yaşanabilecek herhangi bir ihtilaf halinde Amerikan enerji santrallerini, petrol ve doğal gaz boru hatlarını ve su kaynaklarını sabote edebilecek kötü amaçlı yazılımlar eklediği uyarıları üzerine Rusya'ya karşı aynı alanda daha agresif stratejiler izlendiği vurgulandı.

Haberde, gizli siber operasyonlara ilişkin detay vermekten kaçınan üst düzey bir istihbarat yetkilisinin "Geçen yıl boyunca dijital müdahaleler çok daha agresif bir hale geldi. Birkaç yıl önce asla düşünmediğimiz ölçekte işler yapıyoruz.” ifadeleri paylaşıldı.

Yetkililerin söz konusu özel eylemleri detaylandırmaktan kaçındığına işaret edilen haberde, siber operasyonların geçen yıl Beyaz Ev ve Kongre tarafından dijital askeri savunma ve saldırılar üzerine geniş yetkiler verilen ABD Siber Komutanlığı tarafından yürütüldüğü aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yaz Ulusal Güvenlik Başkanlık Memoranda 13 olarak bilinen gizli bir belgede Siber Komutanlığına Başkanlık onayı almadan çevrimiçi taarruz işlemleri yürütmek için daha fazla yetkiler tanımıştı.

“Bedel ödeyeceksiniz”

Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da geçen salı kendilerine karşı siber operasyonlar yürüten Rusya veya diğer ülkelere yönelik "Bedel ödeyeceksiniz." mesajı için dijital hedeflere karşı daha geniş bir yaklaşım sergilediklerini açıklamıştı.

Haberde, Rusya'ya yönelik artan siber taarruzlarla Washington ile Moskova arasında günlük dijital Soğuk Savaş'ı tırmandırma riski bulunduğuna da dikkat çekildi.

İki ülke arasında enerji santrallerinin zaten uzun yıllardır düşük yoğunluklu bir savaşın alanı olduğuna işaret edilen haberde, ABD stratejisinin artık savunmadan daha çok saldırıya yönelik değiştiği ve Washington ile Moskova arasında çıkabilecek bir çatışmada ABD'nin siber saldırılar yapabilecek bir kozu elinde bulundurduğu uyarısının verilmesinin amaçlandığı anlatıldı.

Haberde, ABD Siber Komutanlığı tarafından 2020 seçimleri için Rusya’nın ABD'deki bazı kilit eyaletlerde seçici olarak elektrik kesintileri deneyebileceği ihtimaline de bakıldığı ve bunun için caydırıcı stratejilere ihtiyaçları olduğu kaydedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 12:29
  1. the New York Times
  2. siber saldırı
  3. ABD

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uzmanlar uyarıyor: ROP hastalığına dikkat
    1. Uzmanlar uyarıyor: ROP hastalığına..
    2. "Ne zaman oylar masanın üzerine çıktı..
    3. "Türkiye S-400 alması gerekiyorsa..
    4. Dünyanın gözleri önünde yanmıştı! İlk..
    5. Afyonkarahisar’a şehit ateşi düştü
    6. Evkur Yeni Malatyaspor’un anlaştığı..
    7. Konya Büyükşehir Tarımsal Kalkınmaya..
    8. Gençlerbirliği başkanını seçiyor
    9. Ülke nüfusu artarken sebze üretim..
    10. Kulp ilçesi ipek böcekçiliği..
    11. 18 yıllık işini bırakıp bu işe..
    12. Beyşehir Gölü’nde av dönemi dualarla..
    13. İzmir'de 40 Afgan kaçak göçmen yakalandı
    14. İtalya hükümeti, Akdeniz'de kurtarılan..
    15. Evkur Yeni Malatyaspor kamp..
    16. Babalar Günü’nü şehitlikte kutladı
    17. MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Türkiye..
    18. Şırnak'ta 8 teröristin etkisiz hale..
    19. Muhammed bin Selman'dan akılalmaz..
    20. Başkentliler en çok domates ve..
    21. Yıldırım düşmesi güvenlik kamerasına..
    22. Kaş’ta Meis Açık Deniz Yüzme Yarışı..
    23. Çamlıca Kulesi’nde test çalışmaları..
    24. "PKK ve FETÖ iltisak ve irtibatları..
    25. 'Dikkat edilmeli milli-manevi..
    26. Tehlikeli motosiklet kullanan..
    27. Meteorolojiden kritik uyarı! 27 ilde..
    28. Çavdarhisar’da trafik kazası: 2 yaralı
    29. (Özel ) Karaborsaya düşen zirai ilaç,..
    30. İnsülin direncine dikkat
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor