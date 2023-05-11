Hedefini tam isabetle vurdu! Seri üretime hazır

ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE ortaklığında Mk82 500 lb genel maksat bombaları için geliştirilen GÖZDE güdüm kitinin atışları AKINCI TİHA’dan ve F-16’dan başarıyla icra edildi. Hareketli hedeflere karşı arttırılmış etkinliğe sahip ANS/GPS+Lazer güdümlü GÖZDE seri üretime hazır hale geldi. ASELSAN Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün test üzerine şu ifadelerde bulundu:

"Yapılan ilk atışlı testlerde 28.500 feet yükseklikten 0.9 Mach hızla atılan GÖZDE-ANS güdüm kitli bomba, takip uçağı tarafından lazerle işaretlenen 13 km menzildeki hedefi tam isabetle vurdu. F-16 sertifikayon testleri kapsamında devam eden faaliyetlerde 40 bin feet yükseklikten 0.9 Mach hızla atılan bir diğer GÖZDE-ANS güdüm kitli bomba, takip uçağı tarafından lazerle işaretlenen 21 km menzildeki hedefi tam isabetle vurdu.

GÖZDE-ANS; MK-82(500 lb) genel maksatlı bombaları ANS/Lazer güdümlü hale getiren bir kit olup F-16 uçaklarından 40 bin feet irtifadan atıldığında 28 km menzildeki hedefleri yüksek hassasiyette vurabilme özelliğine sahip."

GÖZDE, lazer arayıcı başlık opsiyonuna ek olarak önceki güdüm kitlerinden daha farklı bir kanatçık grubuna sahip. Daha yüksek manevra kabiliyetine olanak tanıyan yapı ve lazer güdümünü destekleyen yeni uçuş algoritmaları sayesinde GÖZDE, sabit ve yüksek hızlı hareketli (50-120 km/s) hedeflerin vurulmasına imkan tanıyor. F-16 ve AKINCI TİHA’da kullanılabilen GÖZDE seri üretime hazır.

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Bir diğer yeni nesil güdüm kiti olan ve Mk83 1000 lb genel maksat bombalarına yönelik geliştirilen ve GÖZDE ile benzer doğrultuda hareketli hedeflere angajmanı esas alan GÖKÇE’nin de ilk atışı geçtiğimiz aylarda icra edilmişti.

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