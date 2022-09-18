Hedefimiz Şanghay 5’lisine üye olmak

Hacı Yakışıklı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Semerkand’da gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü 22. Devlet Başkanları Zirvesi sonrasında değerlendirmelerde bulunarak soruları cevaplandı. Zirvenin verimli geçtiğini belirten Erdoğan, şunları dile getirdi: “Her şeyden önce bu teşkilat, Şanghay Beşlisi diye başladı ama artık beşli olmaktan çıkmış vaziyette. Şu an üye sayısı 9’a ulaşmış durumda. 3 gözlemci üyesi bulunuyor. Ayrıca bizim gibi diyalog ortağı olan 9 ülke var. Önümüzdeki dönemin ev sahibi olacak olan Hindistan’daki görüşmelerde üyeliğimiz belki daha ileri seviyede gündeme gelecek. Bundan sonraki süreç bu işin en ileri kademesine doğru atılacak bir adımdır. Hedef o (üyelik).

Barış çabalarımız takdir gördü

“Görüştüğüm liderlerin hemen hemen hepsi de özellikle Rusya-Ukrayna savaşında tansiyonu düşürmek için oynadığımız rol sebebiyle bize teşekkür ettiler. ‘Burada aldığınız rolden dolayı gerçekten sizleri takdir ve tebrik ederiz’ dediler. Hepsi ikili görüşmelerimizde gelip işi buraya bağladılar çünkü Rusya-Ukrayna savaşında dünyadaki bu görünen güçler içerisinde ‘Ne yapabiliriz, bu işi nasıl çözeriz?’ gibi bir durum yok maalesef. Biz ise başından itibaren sürdürdüğümüz o denge politikasıyla gerek Batı’ya gerekse başta Amerika olmak üzere hepsine gereken cevabı, yaptığımız girişimlerle vermiş olduk.”

Azerbaycan ve KKTC'ye destek

Karabağ ve Kıbrıs meselelerine değinen Erdoğan, şöyle devam etti: “Ermenistan’ın provokasyonları karşılığında Azerbaycan başlattığı operasyonu tamamladığını söylüyor. Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik provokasyonlarından vazgeçmesi, evvelce verdiği taahhütlere uygun davranarak bir an önce barış ve işbirliğine odaklanması burada önem taşıyor... KKTC’nin tanınması konusundaki tutumumuzu sadece Rusya’ya değil, tüm uluslararası topluma anlatıyoruz, beklentilerimizi gerekçeleriyle izah ediyoruz. Akkuyu ile ilgili olarak da mutabakat sağlandı. 2023’te de birinci üniteyi bitirip inşallah açılışını yapabileceğiz.”

Seçimden sonra da konut hamlesi

Sosyal Konut Projesine olan ilgiden memnun olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Arzın yapılması noktasında bizim bir sıkıntımız yok. Şimdi bir görmüş olduk arz-talep dengesini. Demek ki arz-talep dengesi, talep istikametinde gözüküyor. Öyleyse demek ki seçimin ertesinde yeniden bir hamle yapılabilir. Burada bizim para pul, arsa noktasında filan sıkıntımız yok. Yeter ki iş yapacak bir iktidar olsun. İş yapacak iktidar da biziz. Tabii Bay Kemal ve avanesi ona da bir şey uydururlar.”

Soyer bu milletin evladı olamaz

CHP’li Tunç Soyer’in söylemleri sorulması üzerine Erdoğan, tepkisini şöyle ifade etti: “Bu adamın istikameti filan yok. Bu, pusulayı şaşırmış ve terbiyeden uzak. Tarihini hakaretle ifade etmeye çalışan bir insan, bir defa bu milletin bir evladı olamaz. Bu millet, bu ecdatla anılıyor. Bu ecdatla şu anda biz iftihar ediyoruz. Ama ne yazık ki siyasetin içinde olmaktan öte, parti başkanı olanlarda bile ve üstelik tarihçiyim dedikleri halde bunu yapanların olması gerçekten bir akıl tutulmasıdır. 33 sene Osmanlı’yı idare eden bir Sultan Abdülhamid’e utanmadan, sıkılmadan öyle yakıştırmalar yapılması asla kabul edilemez. Bu meydan o kadar boş değil. Ecdadımıza eğer layık olacaksak bunlara hukuk çerçevesinde gereğini yapmamız lazım.”