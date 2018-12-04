"Hedefimiz ilk 10'da olmak"





BURSA (AA) - Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıdaki mücadelenin önemli olacağını belirterek, hedeflerinin ilk 10'da yer almak olduğunu söyledi.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen Ali Ay, takımın 2 haftadır galip geldiğini, bunun tadını çıkarmak istediklerini ifade etti.

Ay, ilk yarıda kalan 3 maçı da kazanmayı hedeflediklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

"İnşallah Avrupa'ya gideriz. Her şey olabilir. Büyükşehir Belediye Erzurumspor gayet güzel top oynadı, kısıtlı bütçelerine, yeni çıkmalarına rağmen. Bütün kulüpler güzel oynuyor. Bunların arasından sıyrılıp gidilebilir. Tabii ligin ilk devresine değil de ikinci devresine bakmak lazım. Onun için futbolcularımızın daha iyi çalışması lazım. Hedefimiz ilk 10'un içinde olmak."





- "Joshua John sözleşmesini feshetti"





Transfer çalışmaları için erken olduğunu belirten Ay, "Bugünden konuşmak erken. Ay sonunu görelim, ona göre karar veririz. Dün Joshua John, sözleşmesini feshetti. Kembo ile devre arasında inşallah olumlu gelişme olur. Olumlu gelişme olmazsa onunla ilgili de hoca ile konuşup karar vereceğiz. Emre Taşdemir ile bir kez daha görüşülüp son karar verilecek." ifadelerini kullandı.





- "Bizim yaptığımız doğruydu"





Ay, Kulüpler Birliği Vakfı tarafından yayımlanan bildiriye de değinerek şunları kaydetti:



"Yayımlanan metin ile ilgili tam bilgi sahibiydim. Fikret Orman Başkan ve Kayserispor Başkanı Erol Bedir ile defalarca konuştum. Daha önce kendi aramızda da konuştuk. Bence yapılan yanlıştı, o yanlışı Kulüpler Birliği olarak düzelttik. Galatasaray'a da haber verilmesi lazımdı ama verilmemiş. Biz de VAR sisteminden puan kaybettik. Her kulüp bu şekilde yola çıkarsa bu işin sonu gelmez. Onun için bizim yaptığımız doğruydu."

Kulüpler Birliği Vakfının yayımladığı bildiride, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK), Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Galatasaray-Atiker Konyaspor karşılaşmasını yöneten Hüseyin Göçek ile aynı müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapan Halis Özkahya'ya ikinci değerlendirmeye kadar maç vermeme kararına tepki gösterilmiş, 17 kulübün görüş birliğiyle hakemler Göçek ve Özkahya'yla ilgili MHK kararının geri alınmasının beklendiği ifade edilmişti.





- "Stada kaçak giriş" konusu





Stadyuma kaçak giriş konusuna artık çözüm bulunması gerektiğini anlatan Ali Ay, "Bizim turnikelerimiz maalesef yanlış kurulmuş. Onların fizibilitesini çıkaracağız. Allah ahlaklı insanlarla karşılaştırsın. 4 arkadaşımızı bununla ilgili görevlendirdim. Bütün kameraları kontrol edeceğiz. Üzülüyorum, vereceğiniz para 20 lira. Bursaspor için verilir. Kul hakkına giriliyor. Pazar günü de bu konuyu konuştuk. Pazar günü en az 5 bin kişi (stada kaçak giriş) vardı." değerlendirmesinde bulundu.

Bursaspor, 2 Aralık Pazar günü Spor Toto Süper Lig'de iç sahada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaştı.







