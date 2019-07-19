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'Hedefim en iyi sezonumu geçirmek'

Geride kalan sezonda Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyen İstikbal Mobilya Kayserisporlu futbolcu Boldrin, yeni sezonda kariyerinin en iyi performansını sergilemek istediğini söyledi.

19 Temmuz 2019 Cuma 13:27
'Hedefim en iyi sezonumu geçirmek'

Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Boldrin, açıklamalarda bulundu.

Sezon öncesi kampının iyi gittiğini belirten Boldrin, fiziksel ve taktiksel çalışmalar yaptıklarını ve teknik direktör Hikmet Karaman'ın kendilerini iyi yönlendirdiğini kaydetti.

Süper Lig'de geride kalan sezonda Çaykur Rizespor formasıyla iyi bir performans sergilediğini aktaran 30 yaşındaki futbolcu, "Çok güzel bir sezonu geride bıraktım. Hedefim en iyi sezonumu geçirmek. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Umarım bunu başarabilirim." diye konuştu.

"Süper Lig, çok yüksek seviyeli ve çok sert"

Fernando Boldrin, Süper Lig'in yüksek seviyeli ve sert bir lig olduğunu belirtti.

Kaliteli bir takım oluşturulması gerektiğini aktaran Boldrin, "Süper Lig, çok yüksek seviyeli ve çok sert. Çok iyi bir sezon geçirmemiz için kaliteli bir takım oluşturmamız lazım. Çok kaliteli futbolcular geliyor. Umarım aramıza katılacak yeni isimlerle en iyisini yaparız." ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin ligi ilk 7 içinde bitirmek olduğunu vurgulayan tecrübeli futbolcu, "Ligi olabildiğince yukarılarda bitirmek bizim için çok önemli. UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak, 6. veya 7. bitirmek bizim için iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.

Boldrin, sarı-kırmızılı taraftarları kendilerini desteklemek için stada beklediğini vurgulayarak, "Taraftarımız bizi ne kadar desteklerse bize o kadar çok yardımcı olurlar. Bu sayede biz de elimizden geleni yapar ve başarılı oluruz." şeklinde görüş belirtti.

"Muric çok iyi bir futbolcu"

Boldrin, Çaykur Rizespor'da birlikte oynadığı Vedat Muric'e yeni takımı Fenerbahçe'de başarı diledi.

Fenerbahçe'ye transfer olan Kosovalı santrfor ile uyumlu olduklarını dile getiren Fernando Boldrin, "Vedat Muric, çok kaliteli, çok iyi bir futbolcu. Onu sahadayken çok iyi anlıyordum. Kendisine yeni takımında başarılar diliyorum. Umarım elinden gelenin en iyisini yapar ve başarılı olur." diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 13:27
  1. Karaman
  2. Rize
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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