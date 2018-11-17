‘Hedef, nesilleri ihya etmek’

Dünya Helal Konseyi (WHC) organizasyonunda, GİMDES ile Dünya Helal Vakfı ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Helal Konseyi 10’uncu Uluslararası Helal ve Tayyip Ürünler Konferansı, ekim ayı sonunda İstanbul’da gerçekleştirildi. ABD, Çin, Japonya, Endonezya, Kuveyt, Hollanda, Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya, Güney Kore, Güney Afrika, Kanada, Suriye, Cezayir ve Bangladeş gibi çeşitli ülkelerden gelen 20 konuşmacının katılımıyla 5 oturumda yapılan konferans yoğun ilgi gördü.

GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, “Helal gıdanın yalnızca Müslüman tüketiciler için geçerlidir” demenin doğru olmadığını söyleyerek, “Zira temizlik, doğallık, sağlıklı olma ve besleyicilik helal olma şartının da ayrılmaz parçalarıdır. Helal kelimesi dar anlamıyla domuzdan veya alkolden elde edilen ürünler olarak biliniyor. Helal kavramı, bünyesinde sadece helal ile birlikte aynı zamanda tayyib kelimesini de barındırmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Birlikte hareket etme isteği artıyor”

Devletlerin dışında çatı kuruluşları oluşmaya başladığını ve her geçen gün birlikte hareket etme isteğinin arttığını dile getiren Dr. Büyüközer, “Bugün dünya üzerinde İslam prensiplerine dayalı bir devlet bulunmadığına göre Müslümanların dini hizmetleri, toplumun içinde oluşturulan özel sivil toplum kuruluşları ile yürütülmek zorunda kalınmıştır. Bugünün şartlarında en uygun yol da budur. Nitekim helal sertifikalandırmada da, yıllar önce bu şekilde oluşturulmuş yüzlerce kurum dünyanın her yerinde hizmete devam etmektedir” dedi.

“Şuurlu bir nesil yetiştirmeyi görev biliyoruz”

GİMDES ve Dünya Helal Vakfı olarak İslami kâidelerin de eğitimini almış şuurlu bir nesil yetiştirmeyi kendilerine bir görev bildiğini deklare eden Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İslami kuralların bilincinde insan ihtiyacını karşılamak, dünya çapında akreditasyon ile dünya standartlarında eğitim verilerek uluslararası kalitede eğitim ve kariyer imkânı sağlamak için ‘Daru’l Halal Medresesi’ Projesi ile gelecek nesillerimizin büyük tehlikelerden korunacağına inanmaktayız. Toplumun bilinçlendirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.”

“Kurumlara ve liderlere de görevler düşmektedir”

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, helal marka ürünlerin artık Müslümanların azınlık olduğu coğrafyalarda bile farklı sebeplerle talep edilir hale geldiğini belirterek, “Helal ve haram artık sadece gıda ve kozmetik sektörünün bir meselesi değil” dedi.

Helal ve haram kavramlarının markalaşma ve pazarlamanın, iktisadi bir olgunun çok daha ötesine geçtiğini dile getiren Torlak, “Helal ve haram, yalnızca gıda-kozmetik sektörünün meselesi ya da bir iktisadi mekanizma olmanın da ötesinde çok daha geniş perspektiften ele alınması gereken bir kavram bütünüdür. Bugünkü küresel kriz aslında bir güven ya da tersinden söylersek güvensizlik ve hakikat krizidir. Helalin de en büyük erdemi, sağladığı otomatik güvendir. Bu anlamda elbette ulusal ve uluslararası düzeyde kurumlara ve liderlere de görevler düşmektedir” diye konuştu.

“Müslümanlar tükettikleri gıdaları sorgulamaya başladılar”

Küreselleşmeden kaynaklı artık Müslümanların tükettikleri gıdaları sorgulamaya başladıklarını ifade eden Prof. Dr. Ahmet Harun Parlar, “Küreselleşme, bir ülkede tüketilen gıdanın başka bir ülkede üretildiğini ifade etmektedir. Sadece gıda değil, aynı zamanda ham maddeler, katalizörler, enzimler, katkı maddeleri, gıda işleme sırasında kullanılan yardımcı maddeler, ambalaj malzemeleri vb. de ‘tayyib’ olmalıdır. Bu parametrelere ek olarak, hayvan yemleri ve bitki yetiştirilmesi sırasında kullanılan gübreler de artık tüm dünyadan karşılanmaktadır. Bu bağlamda, Müslümanlar tükettikleri gıdaların tayyib ve sağlıklı olup olmadığının sorgulamaya başladı” dedi.

“Müslüman olmayan ülkeler bu pazardan daha fazla pay alıyor”

Halkbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Himmet Karadağ, helal olanı aramaları ve üretmeleri gerektiğini belirterek, ancak zaman zaman mezheplere veya kişilere göre bile helal ve haram kavramının farklılaşabildiğini aktardı. Helal ve haram ürünler konusundaki birlikteliğin önemine değinen Karadağ, Türkiye’nin bu alandaki eksikliklerinden bahsetti.

Karadağ, Müslüman olmayan ülkelerin helal gıda pazarından daha fazla pay aldığını kaydederek, aynı zamanda Londra gibi bazı merkezlerin İslami finansta çok ileride olduğunu anlatarak, Türkiye’de katılım bankalarının toplam bankacılıktaki payının yüzde 5’in altında kaldığını bu alanda yapılması gerekenleri açıkladı.