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Siyaset Hedef, İsrail'e caydırıcı tepki: Erdoğan'dan 2 kritik görüşme!
Siyaset

Hedef, İsrail'e caydırıcı tepki: Erdoğan'dan 2 kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 23:43:00 -
Hedef, İsrail'e caydırıcı tepki: Erdoğan'dan 2 kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile telefonda görüştü.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüşme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının açıklamasına göre, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yapılan görüşme
görüşmede, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail’in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarının muhatabının esasında bütün Müslümanlar olduğuna işaret ederek, bu saldırıları ve zulmü durdurmak için Türkiye ve Ürdün’ün birlikte çalışmasının önemli olduğunu belirtti.

Kuveyt Emiri es-Sabah ile görüşme

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile yapılan görüşmede de, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail’in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik alçakça saldırılarının durdurulması, uluslararası camianın bu saldırılara güçlü ve caydırıcı bir tepki vermesi ve Filistin’e destek olunması için Türkiye ve Kuveyt’in birlikte çalışmasının önemli olduğunu ifade etti.

Kaynak: Haber Global

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Yorumlar

adil

çin israil abd fıransız ingiliz rus mallarını kullananlar asal samimi olamazlar.
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kurulus amaci ISRAIL VE KUDÜS OLAN ANCAK. HEDEF TURKIYE OLUNCA KONUSAN " ONURSUZ ARAPLAR LIGI/BIRLIGI NEREDE???" diktatorlukler k.cini kurtarma derdinde IHANET ICINDE

Once Allah, sonra Turkiye ve SAMIMI MUSLUMAN ARAP KARDESLERIMIZ BU SEREFSIZLIGI TANINIZA BIRAKMAACAK, AGABABANIZ FIRAVUNUN SONU SIZLERI BEKLIYOR ... 
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