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Hedef İslam’ı yok etmekti!

Dönemin vekili Hasan Hüseyin Ceylan, “28 Şubat, bütün işçi ve memurlara en az yüzde 50 zam yapan Erbakan Hoca gibi zarif bir Başbakanın verdiği iftar sofrasında ‘Rakı, şampanya ve şarap neden yok. Derhal istiyoruz’ diyen alçakların İslam’ı bitirmek için tertipledikleri bir darbedir” dedi.

01 Mart 2019 Cuma 11:28
Hedef İslam’ı yok etmekti!

 TAHA EMRE ÖZDEMİR/ANKARA 

Eski Refah Partisi Ankara Milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan, Akit TV’de katıldığı Ankara Kulisi programında, 28 Şubat darbesine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. 28 Şubat’ın İslam’ı ve Müslümanları yok etmek üzere uygulamaya konulan bir fiili darbe olduğunu vurgulayan Ceylan, “28 Şubat, bütün işçi ve memurlara en az yüzde 50 zam yapan Erbakan Hoca gibi zarif bir Başbakanın verdiği iftar sofrasında ‘Rakı, şampanya ve şarap neden yok. Derhal istiyoruz’ diyen alçakların İslam’ı bitirmek için tertipledikleri bir darbedir” şeklinde konuştu.

Hürriyet çeksin diye tankları 2 kez yürüttüler

28 Şubat’ta Sincan’da yürütülen tankların Kudüs etkinliği için yürütülmediğini dile getiren Ceylan, şöyle devam etti: “Sincan’da tanklar Kudüs için yürümedi, Bekir Yıldız için yürümedi, İran büyükelçisi için yürümedi. Aydın Doğan’ın gazetecileri ‘Biz görüntüleri çekemedik. Biz de çekmeliyiz’ dediği için cuntacılar o tankları Hürriyet gazetesi için 2. kez yürüttüler. Bunu yapanlar Kemalistti, faşist laikçi adamlardı. 28 Şubatçıların tamamı A’dan Z’ye İslam düşmanıydı. O yüzden diyorum ki; 28 Şubat İslam’ı yok etmek için, Kur’an’ı yok etmek için, İmam Hatip neslini yok etmek için yapılmış bir darbedir.

FETÖ elebaşısı Gülen, ilk tekmeyi Erbakan'dan yedi

6 Kasım 1973 seçimlerinde Erbakan Hoca’nın partisi MSP’nin 48 milletvekili ve 3 senatör kazandığını hatırlatan Ceylan, şunları anlattı: “CHP-MSP koalisyonu kuruldu. Diyanetten sorumlu devlet bakanlığı Milli Selamet Partisi’ne geçti. Merve Kavakçı’ya ‘atın bu kadını dışarı’ diye bağıran Ecevit’in Başbakan olduğu o dönemde, Necmettin Erbakan Hoca’nın ilk işi FETÖ elebaşısı Yahudi ve Mason Fetullah Gülen’i Diyanet’ten attırmak olmuştur. Gülen’in siciline bakarsanız, Kestane Pazarı’ndaki dernekten de 1983 yılının Kasım ayında oybirliğiyle kovulduğunu görürsünüz. Gülen hayatında ilk tekmeyi Erbakan’dan yemiştir.

Fetullah Gülen tescilli mason ve yahudidir

Gülen’in aslen Erzurumlu olmadığını belirten Ceylan, şöyle devam etti: “Anadan Yahudi babadan Ermeni olan bir aile. Babasının adı Ramiz değil, Ramires’tir. 200 yıl geriye gittiğinizde Edirne, Ahlat, Erzurum üçgeninde anadan Yahudi babadan Ermeni bir aileden geliyor. Bunun ispatı 1969 yılında Evanjelik Papaz Brunson’un büyük abilerinden olan bir papaz vasıtasıyla Amerika’ya gitmek için ABD İzmir Konsolosluğuna kendi el yazısı ile verdiği dilekçedir. O dilekçede kendi adını M. Fetullah Gülen diye yazıyor. Ana adı kısmında Rabin yazıyor. Müslüman biri annesinin adını niye Rabin olarak yazar. Rabin, Yahudilerde çok önemli bir lakap ve isimdir. Hem ABD hem de Almanya elçiliğine kendi el yazısı ile yazdığı yazısında bunu da itiraf etmiştir. Dolayısıyla çok net bir ifade ediyorum; aile itibariyle Erzurum’la hiçbir alakası olmayan Yahudi bir aileden gelmektedir.


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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 11:28
  1. İzmir
  2. Erzurum
  3. Edirne
  4. Aydın
  5. Hasan Hüseyin Ceylan
  6. Akit TV
  7. Ankara Kulisi
  8. 28 Şubat
  9. Erbakan Hoca
  10. Fetullah Gülen

YORUM YAZ

  • AkınAkın20 dk önce
    Merve kavakçıyı mecliste koruyan milletvekili ılıcak tı şu an terör den müebbet yedi ve hapiste, Merve kavakçı ise 4-5 koca değiştirip lüks bir hayat yaşıyor, 18-20 yaşında bile olmayan kızlarıda torpille devletten nemalanıyor, Hepsi bir kurgu oyun samimi ve gariban kitle her dönem ezilir filmin başrollerrinde bulunanlarkazanır . Merve kavakçı kim ABD vatandaşıydı, 28 Şubat'ta darbeyi yapanların hangisi hapiste , insanlar okudukça eğitim seviyesi arttıkça en dindar görünenin siyonizmin bir elemanı olduğunuzda görecek
  • ahmetahmet32 dk önce
    28 Şubat ABD nin tüm dünyadaki islam düşmanlığı, evanjelik-siyonist projelerinin TÜRKİYEDE UYGULADIĞI "11 EYLÜL LABORATUAR PROJESİDİR" ... buradaki işbirlikçileriyle uygulamıştır... her izlediğimde tekrar aynı acıyı hissediyorum polislerin başörtülülere saldırısını, okul birincisi olan başarılı kızlarımıza sırf başörtüsü vardiye reva görülen ALÇAKLIK, GADDARLIK görünrtülerinden... kardelenler, demokratlar, kadın dernekleri, koca koca milletin maaş ödediği ve yetki verdiği bürokratlar, hele hele ÖĞRETMEN SIFATI TAŞIYAN MERHAMETSİZ VİCDANSIZ UTANMAZLAR... Allah 2 cihanda da adl ve kahhar sıfatıyla muamele etsin hepinize

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