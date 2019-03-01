Hedef İslam’ı yok etmekti!

TAHA EMRE ÖZDEMİR/ANKARA

Eski Refah Partisi Ankara Milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan, Akit TV’de katıldığı Ankara Kulisi programında, 28 Şubat darbesine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. 28 Şubat’ın İslam’ı ve Müslümanları yok etmek üzere uygulamaya konulan bir fiili darbe olduğunu vurgulayan Ceylan, “28 Şubat, bütün işçi ve memurlara en az yüzde 50 zam yapan Erbakan Hoca gibi zarif bir Başbakanın verdiği iftar sofrasında ‘Rakı, şampanya ve şarap neden yok. Derhal istiyoruz’ diyen alçakların İslam’ı bitirmek için tertipledikleri bir darbedir” şeklinde konuştu.

Hürriyet çeksin diye tankları 2 kez yürüttüler

28 Şubat’ta Sincan’da yürütülen tankların Kudüs etkinliği için yürütülmediğini dile getiren Ceylan, şöyle devam etti: “Sincan’da tanklar Kudüs için yürümedi, Bekir Yıldız için yürümedi, İran büyükelçisi için yürümedi. Aydın Doğan’ın gazetecileri ‘Biz görüntüleri çekemedik. Biz de çekmeliyiz’ dediği için cuntacılar o tankları Hürriyet gazetesi için 2. kez yürüttüler. Bunu yapanlar Kemalistti, faşist laikçi adamlardı. 28 Şubatçıların tamamı A’dan Z’ye İslam düşmanıydı. O yüzden diyorum ki; 28 Şubat İslam’ı yok etmek için, Kur’an’ı yok etmek için, İmam Hatip neslini yok etmek için yapılmış bir darbedir.”

FETÖ elebaşısı Gülen, ilk tekmeyi Erbakan'dan yedi

6 Kasım 1973 seçimlerinde Erbakan Hoca’nın partisi MSP’nin 48 milletvekili ve 3 senatör kazandığını hatırlatan Ceylan, şunları anlattı: “CHP-MSP koalisyonu kuruldu. Diyanetten sorumlu devlet bakanlığı Milli Selamet Partisi’ne geçti. Merve Kavakçı’ya ‘atın bu kadını dışarı’ diye bağıran Ecevit’in Başbakan olduğu o dönemde, Necmettin Erbakan Hoca’nın ilk işi FETÖ elebaşısı Yahudi ve Mason Fetullah Gülen’i Diyanet’ten attırmak olmuştur. Gülen’in siciline bakarsanız, Kestane Pazarı’ndaki dernekten de 1983 yılının Kasım ayında oybirliğiyle kovulduğunu görürsünüz. Gülen hayatında ilk tekmeyi Erbakan’dan yemiştir.”

Fetullah Gülen tescilli mason ve yahudidir

Gülen’in aslen Erzurumlu olmadığını belirten Ceylan, şöyle devam etti: “Anadan Yahudi babadan Ermeni olan bir aile. Babasının adı Ramiz değil, Ramires’tir. 200 yıl geriye gittiğinizde Edirne, Ahlat, Erzurum üçgeninde anadan Yahudi babadan Ermeni bir aileden geliyor. Bunun ispatı 1969 yılında Evanjelik Papaz Brunson’un büyük abilerinden olan bir papaz vasıtasıyla Amerika’ya gitmek için ABD İzmir Konsolosluğuna kendi el yazısı ile verdiği dilekçedir. O dilekçede kendi adını M. Fetullah Gülen diye yazıyor. Ana adı kısmında Rabin yazıyor. Müslüman biri annesinin adını niye Rabin olarak yazar. Rabin, Yahudilerde çok önemli bir lakap ve isimdir. Hem ABD hem de Almanya elçiliğine kendi el yazısı ile yazdığı yazısında bunu da itiraf etmiştir. Dolayısıyla çok net bir ifade ediyorum; aile itibariyle Erzurum’la hiçbir alakası olmayan Yahudi bir aileden gelmektedir.”