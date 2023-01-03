Hedef ilk 10’a girmek

Nebati, Twitter paylaşımında şunları da kaydetti: “Türkiye Ekonomi Modeli öncülüğünde istihdam oluşturarak üretmeye ve dünyanın dört bir yanına ihracat yapmaya devam ediyoruz. 2022’nin her ayında ihracat rekorları kırarak yıl genelinde Orta Vadeli Program tahminiyle uyumlu şekilde 254.2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bundan sonraki hedefimiz dünyanın ilk 10 ihracatçısı arasında yer almak. 2023 yılında da daha fazla yatırımla, istihdamla, üretimle ve ihracatla büyümeye; vatandaş odaklı yaklaşımımızla ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz.”

Nebati, ayrıca “Bu yıl daha müreffeh Türkiye’yi inşa etmek için var gücümüzle çalışacağız” vaadinde bulundu. Nebati, “2023’ün ülkemiz için önemli başarılara imza atacağımız bir sene olmasını dilerim” diye ekledi.