Hedef için doğru adım
Turizm Bakanlığı’nın turizmdeki 2023 hedefi doğrultusunda attığı adımlar sektör temsilcileri tarafından da destek buluyor.26 Şubat 2019 Salı 12:04
Turizmdeki 2023 hedefini “70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir” şeklinde belirleyen Turizm Bakanlığı’nın son aylarda attığı adımlar sektör temsilcileri tarafından da destek buluyor.
Sezonları uzatarak yüksek harcama kapasitesine sahip turist ürünlerinin çoğaltılması için yapılan girişimlerin sonuç vereceğini düşünen turizmciler, açıklanan hedeflerin hayal olmadığı görüşünde birleşiyor.
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