Hedef dünya üçüncülüğüne yükselmek!

Sektördeki markaları ticarete yönlendirmek ve istihdam sağlamak amacıyla Gelişen Ev ve Yaşam Eşyası Markaları Derneği (GEEM) ile el sıkışan Ambiyans Fuarcılık, 02 – 05 Mart 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi (İFM)’nde gerçekleştireceği Ev ve Mutfak Ürünleri İhracat Fuarı ile pazarın önde gelen yerli ve yabancı markalarını ağırlayacak. Türkiye’nin en yeni ev ve mutfak ürünleri fuarı olma özelliğini taşıyan Ambiyans Fuarcılık, katılımcı firmalara yeni pazarlara açılma ve ihracat paylarını arttırma fırsatı sunacak.

Türk markalarına yeni pazarlara açılma fırsatı

Konuyla ilgili Ambiyans Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı İrfan TIRAŞ: “Ev ve mutfak eşyaları sektörüne baktığımız zaman özellikle global arenada Türk markalarının yeri ve önemi her geçen gün artıyor. Biz Ambiyans Fuarcılık olarak, Ev ve Mutfak Ürünleri ihracat Fuarı kapsamında özel bir ihracat ekibi kurduk. 40 kişiden oluşan ekip; fuara katılacak markaların yurtdışı bağlantılarını sağlayacak, aynı zamanda yurtdışından hedef pazarda yer alan firmaların da fuara katılarak Türk markaları ile işbirlikleri oluşturmasına zemin hazırlayacak. Öncelikli hedefimiz; Dünya’nın dört bir yanından profesyonel satın alma yetkilileri ile kanaat önderlerinin ziyaret edeceği “İhracat Platformu ve Merkezi” oluşturmak ve yerli üretimin artırılmasına teşvik ederek markaları uluslararası pazarlar ile buluşturmak. Ayrıca, Türkiye’de üretim yapan yerli ve yabancı küresel markaların yanı sıra ürün ve teknolojileriyle dış pazarlardan pay almayı hedefleyen işletmeler için de önemli fırsatlar oluşturacağız. Amacımız ihracat birim fiyatını 5 dolara çıkararak Türkiye’yi ev ve mutfak eşyaları sektöründe Dünya’da 3. sıraya yükseltmek. Sektörün önemli kuruluşlarından olan GEEM Derneği ile işbirliği oluşturarak hep birlikte Türk markalarını dünyaya tanıtmayı hedefledik” dedi.

Sektör için yeni iş ve iş birliği fırsatları

Türkiye’nin en yeni ev ve mutfak ürünleri fuarı olma özelliğine sahip olan Ambiyans Fuarcılıkla el sıkışan Gelişen Ev ve Yaşam Eşyası Markaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çığır ŞAHİN: “Ev ve mutfak eşyaları sektörü 2022 yılını ilk 5 ay 1.42 milyar dolar ihracat ve yüzde 4.5'lik bir büyüme ile kapattı. Önümüzdeki dönem sektöre seviye atlatabilecek en önemli adım ise birim ihracat değerinin yukarıya çekilmesi olarak görülüyor. Bu yıl gerçekleştirilecek Ambiyans Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı; zincir mağazalar, e-ticaret firmaları, profesyonel satın alma heyetleri, Horeca, bağımsız perakendeciler, toptancı ve perakendeci kuruluşlar, uluslararası ticaret firmaları, catering ve organizasyon şirketleri, bayi ve distribütörler gibi pek çok sektör için yeni iş ve iş birliği fırsatları sunacak. GEEM Yönetim Kurulu ve Üyeleri olarak bizler Ambiyans Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı’nda yer alacağız ve destekleyeceğiz.” diyerek dernek olarak sektörün gelişmesine destek olacaklarını ifade etti.