Bütün bir yılı koşturma, iş telaşıyla geçirenler yaz aylarını aileleriyle birlikte huzurlu bir ortamda tatil yaparak değerlendirmek istiyor. Özellikle pandemi sürecinde hem aile otelleri hem de güvenli oteller ön plana çıkıyor. Hedef Beyt Hotel, ziyaretçilerine alkolsüz aile oteli olarak hizmet veriyor. Kadın-erkek ayrı yüzme havuzlarının bulunduğu, özel plajıyla dikkatleri çeken Hedef Beyt Hotelgece ve gündüz pek çok aktivite seçeneği de sunuyor. Peki, Hedef Beyt Hotel nerede nasıl gidilir?

Hedef Beyt Hotel nerede nasıl gidilir?

Alkolsüz, aile konseptine uygun oteller arasında yer alan Hedef Beyt Hotel konumu itibariyle de ulaşım açısından son derece önemli bir mevkide bulunuyor. Hedef Beyt Hotel, İzmir'in kültürel hazinelerine son derece yakın bir konumda. Hedef Beyt Hotel; Efez Antik Kenti, Şirince Köyü, Meryem Ana Evi, Dilek Yarımadası Milli Parkı, Davutlar, Artemis Tapınağı ve Selçuk Efes Havaalanı'na son derece yakın bir lokasyonda bulunuyor. İzmir Selçuk’ta Pamucak Sahili’nde bulunan otelin adresi şöyle: Efes Antik Kent Yanı Pamucak Sahili, 35920 Selçuk/İzmir

Otel hakkında bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak için 0232 893 10 84nolu telefonu arayabilirsiniz.

Hedef Beyt Hotel rezervasyon nasıl yapılır?

Hedef BeytHotel’e rezervasyon yaptırmanın iki ayrı yolu bulunuyor. İzmir Selçuk’ta bulunan bu aile oteline randevu yaptırmak için tur şirketlerini seçebilir ya da doğrudan otelin resmi web sitesi üzerinden işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Hedef Beyt Hotel web sitesine giriş yaptığınızda anasayfada'Hızlı rezervasyon yap' ifadesi yer alıyor. Bu ifadenin hemen altında otele giriş-çıkış tarihi, konaklayacak kişi sayısı bilgileri yer alıyor. Bu bilgileri doldurup 'ARA' butonuna tıkladığınızda karşınızda rezervasyon yapabileceğiniz tarihler sıralanıyor. Ardından işlemlerinizi dilerseniz online olarak dilerseniz de telefonla yapabilirsiniz.

Hedef Beyt Hotel mini clubvar mı? Hedef Beyt Hotel çocuk aktiviteleri neler?

Çocuklu tatil zorlukları olsa da son derece keyiflidir. Aileler iyi bir otel seçerken çocuklarının mutluluğunu, onların kaliteli vakit geçirebileceği imkanların olup olmadığını da merak eder. Hedef Beyt Hotel çocuklar için önemli hizmetler veriyor. Çocuk havuzlarının yanı sıra minik konuklar için pek çok eğlendirici aktivite gün boyu sunuluyor. Her sabah saat 10.00 itibariyle mini club ekibi çocukların ilgisini çeken oyunlar, etkinlikler düzenliyor. Çocuk havuzu ve aktivitelerin yanı sıra çocuklar için otelde park alanı da bulunuyor.