Hedef Azerbaycan ile ticareti 15 milyar dolara çıkarmak

Azerbaycan ile ikili ticaret hacminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla 4,6 milyar dolara ulaştığına işaret eden Muş, “Bu yılın ilk 4 ayında da ikili ticaretimizin artış göstermesi memnuniyet vericidir. Bu ivmenin 2021 yılının tamamına yayılmasını bekliyoruz” dedi. Muş, Türk müteahhitlik sektörünün, Azerbaycan’ın kurtarılan bölgelerinde ve Karabağ’ın yeniden imarında halihazırda sürdürdükleri iş birliği ve çalışmaları daha da artırmak ve bu süreçte etkin şekilde yer almak istediğini belirtti. Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov da birlikte atacakları adımların iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesinde önemli rol oynayacağını söyledi. Türkiye ve Azerbaycan’ın her zaman birbirlerinin yanında olduklarını anlatan Cabbarov, bütün bunların, devlet başkanlarının dostluk ve kardeşlikleri neticesinde gerçekleştiğine işaret etti.

İlişkiler olumlu etkilenecek

Salgın döneminde de Azerbaycan-Türkiye arasındaki ticaret hacminin arttığını belirten Cabbarov, şunları kaydetti: “Hedefimiz karşılıklı ticaret hacmini artırarak, devlet başkanlarımızın bize verdiği hedefleri, yerine getirmektir. Ne kadar çok Azeri iş adamı ve şirketi Türkiye’de yatırım yaparsa, ne kadar çok Türk şirketi ve iş adamı Azerbaycan’da yatırım yaparsa iktisadi ilişkilerimiz olumlu etkilenecektir. Kardeş Türkiye yatırımlarda birincidir.”