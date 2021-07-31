Hedef ayan beyan ortada! 'Konya katliamı' provakasyonu sosyal medyadan sokaklara sıçradı

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Konya’nın Meram ilçesinde bir aileye düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmişti. Ailenin, komşuları ile 11 yıldan bu yana husumetli oldukları ortaya çıkmış ama bu gerçeğin üzerini örten provakatörler, sosyal medyadan yaptıkları yoğun paylaşımlarla toplumun sinir uçları ile oynayarak Kürt vatandaşlarımızı kışkırtmaya çabalamışlardı.

Sosyal medyada başlayan provakasyon sokaklara taştı!

Emek ve Demokrasi Güçleri adındaki oluşumun üyeleri, başkent Ankara'da, basın açıklaması yapacaklarını söyleyerek CHP'li Çankaya Belediyesi önünde toplandı. Saldırının Kürtlere yönelik olduğunu söyleyerek iç karışıklık isteyen gruba emniyet güçleri geçit vermedi.

HDP Ankara İl Binası'na yürüdüler

Çankaya Belediyesi önünden ayrılan grup, daha sonra'Kurtuluş yok, ya tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz', 'Katiller hesap verecek', 'Faşizme geçit yok' gibi kışkırtıcı sloganlarla HDP Ankara İl Binası önüne yürüd sloganlarıyla HDP Ankara İl binası önüne geldi. Burada basın açıklaması yapmak için direnen gruba polis müdahale etti. Slogan atmaya devam eden grup emniyet güçleri tarafından dağıtılırken aralarından bir provokatör göz altına alındı.