Hedef artık elebaşları Şimdi sıra Kandil ve Sincar’da

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 10 Şubat’ta Irak’ın kuzeyindeki PKK’nın güvenli bölgesi Gara’da bir çoğu sözde beyin takımından 50’den fazla teröristi yok etmesi, terör örgütü için hiç bir yerin artık güvenli olmadığı gerçeğini tüm dünyaya gösterirken güvenlik ve strateji uzmanları da bundan sonraki operasyonların terör örgütünün kaleleri sayılan Kandil ve Sincar’a yapılacağını söylüyor.

Akit’e konuşan ASSAM Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı, emekli albay Ersan Ergür sıranın Kandil’de olduğunu belirterek, “Terör örgütü Gara’da o kadar rahat ve emniyette hissediyordu ki, bölgede sabit bir sözde cezaevi dahi kurmuştu. Bu operasyonla bu eli kanlı hainler için artık hiçbir yerin güvenli olmayacağını ortaya konuldu. Batının maşası konumundaki bu katil sürüleri için son gelmiştir. Bundan sonra muhtemel ilk operasyon Kandil ve Sincar bölgesine yapılacaktır. Elbette yerel idare ve merkezi Irak hükümeti ile koordineli olarak icra edilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu gerçekleştirme imkan ve kabiliyetine sahiptir. Ayrıca terör unsurları Gara başta olmak üzere artık çıkarıldıkları bölgeye de yeniden dönemeyecek. İHA ve SİHA’larımız 24 saat esasına göre buraları denetleyip teröristleri anında imha edilecektir” dedi

ABD üssüne 15 km uzakta

Güvenlik ve terör uzmanı Dr. İmbat Muğlu ise daha önce Gara’da kendisinin de birçok operasyona katıldığını ve bölgeyi çok iyi tanıdığını belirterek yapılan operasyonun zorluğuna değindi. Muğlu, “Irak’ın kuzeyinde görev yaptığım dönemde Gara bölgesine bir çok operasyon yaptık. Gara Türkiye sınırından yaklaşık 40 kilometre uzaklıktadır. Oldukça engebeli bir araziye, bazı yerlerde sarp kayalıklara ve derin dere yataklarına sahip olan Gara Dağı’nda, Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin’in yaptırdığı büyük bir saray da vardır. Coğrafi yapı nedeniyle barınmaya son derece müsaittir ve su sorunu yoktur. Bir çok doğal mağaranın bulunmasından dolayı terör örgütü Gara’yı hem kamp hem de lojistik bir merkez olarak kullanmıştır. Gara, PKK için hem koridor hem de Sincar ve Zap-Metina arasındaki geçişlerin sevk ve idare edildiği yerdir. Kandil Dağı kadar önemli ve stratejik bir konuma sahiptir. ABD’nin Irak’ta bilinen 9 askeri üssünden biri olan Harir’deki askeri hava üssüne ise kuş uçuşu sadece 15 km uzaklıktadır. Gara operasyonu hem planlama ve istihbarat açısından hem de etkisiz hale getirilen terörist sayıları bakımından başarı ile bitmiştir” dedi.

Kandil sona yaklaşıyor

Türkiye’nin her an Irak’ın kuzeyinde Kandil’den Suriye sınırına kadar geniş çaplı bir operasyon başlatabileceğini de aktaran Muğlu, şöyle devam etti: “Bugün Kandil’i, Sincar’ı, Gara’yı, Metina’yı, Hakurk’u ve Irak’ın kuzeyinde birçok bölgeyi kendine sığınak yapan bölücü örgütüne karşı eğer sınır ötesinde böyle bir harekat gerçekleşmezse sonrasında bunun sınır içine doğru yansıması kaçınılmaz olur. Türkiye olası operasyonlar için Irak hükümeti ve IKBY’nin iktidardaki partisi KDP ile işbirliğine gitti. Katil sürülerinin sözde kalesi Kandil efsanesinin sonu da geliyor. PKK’nın beyin takımı olan bir çok terörist başı ortadan kaldırıldı. Bundan sonra ise hedefte en tepe yöneticileri olan Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan var. Şunu da belirtmeliyiz ki bu terör örgütünün bugüne kadar yok edilememesinin önündeki en büyük engel ABD’dir. ABD, 2018 yılında terörist başı Murat Karayılan için 5 milyon dolar, Cemil Bayık için 4 milyon dolar, Duran Kalkan için de 3 milyon dolar kadar ödül verileceğini açıklamış ama o günden bugüne kadar bu teröristlerle işbirliğini Suriye ve Irak’ta çok daha ileri seviyeye taşımıştır. Bu bile PKK’nın yok edilmesinin önündeki en büyük engel olduklarının en net kanıtıdır.”