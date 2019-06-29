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Hedef 5 bin genç

Sinop İl Spor Merkezlerinde bu yıl 5 bin gence ulaşılması hedefleniyor.

29 Haziran 2019 Cumartesi 12:00
Hedef 5 bin genç

Sinop İl Spor Merkezlerinde bu yıl 5 bin gence ulaşılması hedefleniyor.


Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, "İl Spor Merkezleri" açılış töreni gerçekleştirildi. Sinop Atatürk Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen Spor Merkezleri açılış törende konuşma yapan Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, “İl ve ilçelerimizde bulunan 5-18 yaş gruplarındaki çocuk ve gençlerimiz kurumumuz antrenörleri tarafından tüm spor tesislerinde 26 farklı branşlarda eğitim alabilecekler ve spordan en iyi şekilde faydalanabilecekler. Amacımız gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutup, spor sevgisini, spor ahlakını çocuklarımıza aşılamaktır” dedi.



"Bu yıl ki hedef: 5000 sporcu"


Açıklamalarının devamında Açıkbaş, “Sinop’ta 5-18 yaş arası çocuklarımıza gençlerimize yönelik İl Spor Merkezlerinde ücretsiz olarak açılan birçok spor branşı, okullar açılıncaya kadar devam edecek olup; geçen yıl 4503 sporcuya hizmet verilen İI Spor Merkezlerimizin bu yılki hedefin 5 bin gence ulaşmaktır. Sporcular, il Spor Merkezlerimizdeki Kurslarımız Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Spor Tesislerinde haftanın her günü gerçekleştiriliyor. il Spor Faaliyetlerinin yönetilmesinde emeği geçen İdareci Arkadaşlarıma, Antrenörlerimize, Tesislerimizde çalışarak çocuklarımıza temiz, hijyen ve huzurlu bir ortam sağlayan tüm personelimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Törene, Sinop Gençlik ve Spor Şube Müdürleri, antrenörler ve çok sayıda öğrenciler ve velileri katıldı.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 12:00
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