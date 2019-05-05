Hedef 450 milyon yolcu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, havacılıkta yolcu sayısının son 15 yılda 34 milyondan 210 milyona çıktığını belirterek, “Hedefimiz bu rakamı 450 milyona çıkartmak” dedi. Türkiye’nin yolcu sayısında Avrupa’da 4’üncü, dünyada 10’uncu sıraya yükseldiğini dile getiren Turhan, taşınan yük miktarının da 4 milyon tonu bulduğuna işaret etti. Mega yatırımlardan İstanbul Havalimanı’nın 10 milyar 247 milyon Euroluk yatırım bedeli olduğuna dikkat çeken Turhan, “Yatırımcı tarafından ödenecek kira bedeli 22 milyar 152 milyon Euro artı KDV. Projenin toplam bedeli ise 32 milyar 399 milyon Euro gibi dev bir ekonomik güce denk geliyor” ifadelerini kullandı. Turhan, İstanbul Havalimanı’nın kendi kendisini yaptırdığını ve yatırım maliyetini karşılayacağını vurguladı.

THY 360 noktaya ulaşacak

Ülkemizin gururu THY’nin havacılık alanında dünyada bilinirlikte ikinci sırada olduğunun altını çizen Turhan, “Bu şirketimiz 332 uçaklık filosuyla dünyanın 124 ülkesinde 309 noktaya uçuyor. Buna her geçen gün yeni noktalar ekleniyor ve bu kapsamda dış hat uçuş noktamızı 360’a çıkarmayı planlıyoruz” diye konuştu.

İş kazaları azalıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ölümlü iş kazası oranının yüzde 44 azaldığını aktardı. Selçuk, “Sürekli iş göremezlikle sonuçlanan bir iş kazasının hukuki maliyeti bir KOBİ’nin öz sermayesinin yüzde 30’una denk geliyor. Oysa önlemek ödemekten çok daha insani ve ucuz” şeklinde konuştu. Bakanlık olarak çalışma hayatındaki teknolojik gelişmeleri takip ettiklerine değinen Selçuk, bu dönüşümlerin iş sağlığı ve güvenliği alanına sağlayacağı faydaları; doğuracağı sorunları değerlendirdiklerini sözlerine ekledi.