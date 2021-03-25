Hedef 2023 vizyon 2053

Yeni anayasayı geniş bir mutabakatla 2022’nin ilk yarısında tamamlayıp milletin onayına sunacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “21. yüzyılı ve ötesini kuşatacak büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa edeceğiz. 2023 Cumhur İttifakı’nın bir defa daha zafer yılı olacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye için güven ve istikrar” sloganıyla düzenlenen AK Parti’nin 7’nci Olağan Kongresi’nde yaptığı konuşmada, yeni anayasa, İstanbul Sözleşmesi, terörle mücadele, ekonomiye yönelik saldırılar ve yeni dünya düzenine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Yeni anayasayı geniş bir mutabakatla 2022’nin ilk yarısında tamamlayıp milletin onayına sunacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “21. yüzyılı ve ötesini kuşatacak büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa edeceğiz. 2023 Cumhur İttifakı’nın bir kez daha zafer yılı olacak” dedi.

Artık hedeflerinden asla kopmayan bir Türkiye’nin olduğunu ifade eden Erdoğan, “Ülkemizi ve milletimizi, sürekli kendi iç sıkıntılarıyla meşgul ederek, son iki asırdır bu tür köklü değişimlerin dışında tutanlar, yine aynı oyunun peşindeler. Ama bu defa başaramayacaklar. Çünkü bu defa farklı bir Türkiye var. Bu defa, kökenine, inancına, meşrebine bakmaksızı1n 84 milyon vatandaşıyla ‘tek millet’ diyen bir Türkiye var. Bu defa, rengini şehitlerinin kanından alan bayrağını en tepeye dikmekteki kararını tek bayrak diyerek haykıran bir Türkiye var. Bu defa, vatanının tek bir karışına dahi göz dikenlere dünyayı dar edeceğini ‘tek vatan’ diyerek ortaya koyan bir Türkiye var. Bu defa, binlerce yıllık devlet silsilesinin son temsilcisi Cumhuriyetini ilelebet payidar kılmak için ‘tek devlet’ diyerek canını dişine takan bir Türkiye var. Bu defa, sadece elindekilere sahip çıkmakla yetinmeyen, yeni küresel siyasi ve ekonomik düzende hak ettiği yeri alma kararlığını 2023 hedefleriyle, 2053 vizyonuyla, 2071 idealiyle gösteren bir Türkiye var. Bu defa, üzerinde asırlardır sahnelenen senaryoları yırtıp atan, bilhassa da son 8 yıldır önüne kurulan tuzakları birer birer yıkıp geçen, hedeflerinden asla kopmayan bir Türkiye var” diye konuştu.

“‘İman varsa imkân vardır’ inancıyla, 21’inci yüzyılın kapılarını hem milletimiz hem tüm insanlık için açmak için yola çıkıyoruz” diyen Erdoğan, “Ellerinden gelse, yağmurlu havada ülkemize bir bardak su vermeyecek olanların her gün karşımıza yeni dayatmalarla çıkmaları, bizi yolumuzdan döndüremedi, döndüremeyecektir. Ahd ediyorum yine döndüremeyecektir. Türkiye’yi, kendi halkı ve Yunus’un ‘Bir ben vardır bende, benden içeri’ deyişinde olduğu gibi temsil ettiği tüm değerler adına, yeni küresel siyasi ve ekonomik düzenin asli unsurlarından biri yapmakta kararlıyız. İnsanlığı; hakkın, hakkaniyetin, adaletin, merhametin, sevginin, huzurun teminatı olacak bir küresel yönetim anlayışıyla buluşturacak medeniyet nöbetini devralmaya hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Teröriste ‘terörist’ diyemeyen riyakârlar var

Erdoğan, gündemlerinde, hukuk ve ekonomi reformlarının uygulama programlarının bulunduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Gündemimizde, aile-eğitim-kültür merkezli yeni milli uyanış ve yükseliş ahdimiz var. Gündemimizde, dış politikada, ülkemizin hak ve menfaatlerinden taviz vermeden, diyalog ve huzur odaklı siyasi duruşumuzun temel parametreleri var. Gündemimizde, salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyaya ve ülkemizin orada alacağı konuma dair değerlendirmelerimiz var. Gündemimizde, ülkemizin önüne kurulan tuzakları birer birer aşarken, demokrasiden güvenliğe, ekonomiden kalkınmaya kadar bizi hedeflerimize ulaştıracak yol haritalarımız var. Gündemimizde, teröriste terörist diyemeyenlerin riyakarlıkları var. Gündemimizde, kadınlarımızın haklarını korumayı vicdanlarda değil, kağıtlarda arayanlara söyleyeceklerimiz var. Gündemimize, kadınlarımızı dağa göndermek suretiyle arkasından da sahip çıktığını söyleyen namertler var. Diyarbakır’da ağlayan annelerin, yavrularıyla ilgili bir çift laf edemeyenlere söyleyecek çok sözlerimiz var.”

Büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa ettiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Uzunca bir süredir takip ettiğimiz rotamızın adı olan 2023 hedeflerimizi yeni bir başlangıç haline dönüştürerek, 21’inci yüzyılı ve ötesini kuşatacak büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa ediyoruz” dedi. Erdoğan, Türkiye’yi önce 2023 hedeflerine ardından da 2053 vizyonuna Cumhur İttifakı’yla kavuşturacağız. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda bizimle birlikte yürüyen sayın Devlet Bahçeli’ye ve MHP’ye teşekkür ediyorum” dedi.

Önce aileyi sağlama alacağız

Okullarda hem eğitim hem öğretim kısmında ciddi eksikler, ciddi boşluklar olduğunun altını çizen Erdoğan, “Aklı ve kalbi rehber edinmek yerine, sadece nefis ve zeka üzerine kurulu bilginin çocuklarımıza aktarıldığı bir eğitim sistemi bizi, haktan, hakkaniyetten, irfandan, hikmetten uzaklaştırıyor. Daha açık bir ifadeyle yeni nesiller, binlerce yıllık varlığımızın teminatı olan aile ortamından, aileden tevarüs edilen değerlerden ve nihayet mektepte biçimlenen şahsiyetten mahrum bir şekilde yetişiyor. Bu tablo, bize, yatırımlarımızı kalbe ve akla, yani aileye, eğitim ve kültüre yapmamız gerektiğine işaret ediyor. Medeniyet nöbetini devralacaksak, işe önce buradan başlamamız gerekiyor.

Elbette dünyadaki teknolojik, siyasi, sosyal, kültürel gelişmelere sırtımızı dönecek kadar hakikatlerden kopuk değiliz, asla da olamayız. Taklit eden değil üreten, özenen değil özenilen, hevayı değil fıtratı önceleyen, vakte teslim olan değil yönünü geleceğe dönen, maziden atiye köprüler kuran nesiller yetiştirmek için önce aileyi sağlama alacağız. Türkiye’nin 2053 vizyonunun hamurunu, diğer her şeyin bunların arkasından geldiği bilinciyle aile, eğitim ve kültürle yoğuracağız.”

“Gözlerini kin ve nefret bürümüş”

Türkiye’nin gücünü reel ekonomisinden alan bir ülke olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan “Siz içeride birilerinin ‘battık, bittik, yıkıldık, öldük’ diye terane tutturduğuna, kendi ülkelerini kötüleme yarışına girdiklerine bakmayın… Bunlar kendi ülkelerinin ve milletlerinin felaketinden iktidar devşirme hevesinde olan, gözlerini kin ve nefret bürümüş, kifayetsiz muhterislerdir” dedi.

Vatandaşa döviz ve altın çağrısı

Döviz kurundaki hareketliliğe değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, son bir kaç gündür piyasalarda yaşanan dalgalanmaların, Türkiye ekonomisinin temellerini, gerçek dinamiklerini, taşıdığı potansiyeli ve yarınını kesinlikle yansıtmadığını belirterek, şöyle devam etti:

“Vatandaşlarımdan, milli servetimiz olan evlerindeki döviz ve altını, çeşitli finans araçlarına yatırarak, ekonomiye ve üretime kazandırmalarını istiyorum. Finans kuruluşları, özellikle de katılım finans şirketleri, bu altın ve dövizler için müşterilerine, onları memnun edecek getiri sağlayabilecek alternatifler sunuyor.”

Bahçeli tebrik etti

Öte yandan MHP Genel Başkanı Bahçeli, Erdoğan’ı telefonla arayarak AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.