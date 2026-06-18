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Gündem Özgürcülerin aklı kurultayda
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Özgürcülerin aklı kurultayda

Yeniakit Publisher
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Özgürcülerin aklı kurultayda

“Mutlak butlan” kararıyla fiilen ikiye bölünen CHP’de ayak oyunları ve siyasi hesaplaşmalar ayyuka çıktı.

MUHAMMET KUTLU  ANKARA

Bir yandan Silivri sakini Ekrem İmamoğlu yeni parti için bastırırken, Özel yandaşları, olağanüstü kurultay için topladıkları 833 noter onaylı imzayı CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’in başında olduğu bir heyetle dün parti genel merkezine teslim etti. İmzaların tesliminin ardından MYK’yı toplayan Kılıçdaroğlu ise yeni bir ihraç ve arınma harekâtı başlatarak Özgür Özel taraftarlarını tasfiye sürecini hızlandırdı. Genel merkezden yansıyan bilgilere göre, yasal bekleme süresinin tamamlanmasının ardından, mahkemeden çıkan tedbir kararı gerekçesiyle olağanüstü kurultay talebinin reddedilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yine parti kulislerinden sızan bilgilere göre, yaşanan çekişmelerin gölgesinde, daha önce ilan edilen olağan kurultay takvimi de resmiyet kazanıyor. Olağanüstü kurultayı parti gündeminden çıkarmayı hedefleyen Kılıçdaroğlu yönetimi, MYK toplantısıyla birlikte kurultay takvimine yönelik çalışmalarda yeni bir aşamaya geçerken, süreci yönetecek ve hazırlık faaliyetlerini üstlenecek isimlerin belirlenme sürecini hızlandırdı.

 

“YENİ PARTİYE GEÇERKEN CHP’DEN KİTLE ÇALMAYA ÇALIŞIYORLAR”

CHP’li Avukat Mehmet Yıldırım, CHP’deki durumu şöyle yorumladı: “Bildiğim kadarı ile zaten Kılıçdaroğlu yönetimi olağan kurultay takvimi belirledi. Zaten olağan kurultay takvimi belirli iken olağanüstü kurultay dan söz edilemez. Ayrıca yine tekrarlamak lazım ki, mahkemede tedbir kararı var. Bu şaibeli delegelerle ki aralarında olağanüstü kurultay için imza atanlar da var bildiğim kadarıyla, kurultay da yapılamaz. Gelelim amaca; amaçlanan şey, ‘Bakın biz istedik olağanüstü kurultay da yapmadılar AK Parti yandaşları’ gibi suçlamalarla yeni partiye geçerken CHP tabanından kitle çalmaya çalışıyorlar. Halkı yine aldatmak ve kandırmak peşindeler.”

 

“OLAĞANÜSTÜ KURULTAY İSTEMENİN BİR TEMELİ YOK”

Konuyu Akit için değerlendiren Siyaset Sosyolojisi Uzmanı, Yazar Ercan Şen ise; “Gittikçe zorlaşan dünya siyaset sahnesinde vazgeçilmez bir partner olarak Türkiye’yi yanında görmek isteyen ABD’nin, Avrupa’nın, Rusya’nın gayretleri ortadayken; Türkiye’nin ana muhalefet partisinin meselesinin pavyon masalarında delege pazarlığı olması acı bir gerçektir... Bu acı gerçeğe katlanamayan CHP’lilerin bu rezalete müdahalesi ise yargının hüküm vermesiyle mümkün olmuştur. Meseleye pavyon masalarında meze olarak bakan bir düşkünlüğün temsilcisi olan Özgür Özel -Ekrem İmamoğlu ekürisinin halen daha can havliyle olağanüstü kurultay istemelerinin rasyonel bir temeli olmadığını hukuku bilen herkes görmektedir” şeklinde konuştu.

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