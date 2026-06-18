Ailelerin en sık sorduğu sorulardan birinin de Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi aşısının olup olmadığı sorusu olduğunu anlatan Özdoğan, "Günümüzde Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi için yaygın kullanımda olan, ruhsatlı ve rutin olarak uygulanan bir aşı bulunmamaktadır. Türkiye'de de çocuklar ve yetişkinler için uygulanan bir KKKA aşısı yoktur. Bu nedenle korunmada en önemli yöntem kene temasını önlemek ve erken fark etmektir" dedi.