Evinde, balkonunda veya bahçesinde bitki yetiştirenler... Yazın bitkileri sulamak için en doğru saat açıklandı!
Yazın bitkileri sulamak için en doğru saat açıklandı...
Yazın bitkileri sulamak için en doğru saat açıklandı...
Evinde, balkonunda veya bahçesinde bitki yetiştirenler ekran başına! Birçok kişinin doğru bildiği o büyük yanlış ezber bozuyor. Bahçe uzmanları, bitkilerin kuruyup solmasını ve "telafisi imkansız hasarlar" almasını önlemek için sulama yapılması gereken o kritik saat aralığını duyurdu. İşte bitkilerinizi canlandıracak, hastalıklardan koruyacak o altın saatler…
Özellikle yaz aylarında ve sıcak havalarda bitkileri sulamanın altın bir saati olduğunu biliyor muydunuz? Doğru zamanlama, bitkinizin hayatta kalması için hayati önem taşıyor.
Buradaki en temel amaç; suyun güneş altında hızla buharlaşmasını önlemek ve bitkilerin, kavurucu sıcaklık nemi topraktan çekmeden önce suyu iyice emmesini sağlamak.
Günün doğru saatini seçmek, bitkiyi strese sokmuyor ve mantar gibi ölümcül hastalıklardan koruyor. Peki, uzmanlara göre bahçe ve saksı bitkileri ne zaman sulanmalı? İşte yanıtı…
Bahçecilik uzmanlarına göre, bitkileri sulamak için günün en doğru zamanı, havada hala biraz ışık ve hafif bir sıcaklığın olduğu öğleden sonra geç saatler veya akşamüstü (saat 16:00 ile 18:00 arası) olarak açıklandı.
Birçok kişi sulama için sabah erken saatleri tercih etse de uzmanlar ezber bozan bir uyarıda bulunuyor: "Bitkilere akşamüstü su vermek, onları ertesi sabaha kadar susuz bırakıp telafisi imkansız hasarlar görmelerine izin vermekten çok daha iyidir."
Özellikle aşırı sıcak dönemlerde toprak çok hızlı kuruyor ve bitkiler hayatta kalabilmek için acilen neme ihtiyaç duyuyor. Bu gibi durumlarda bitkinin acil su ihtiyacı, sabahı beklemenin getireceği risklerden çok daha ağır basıyor.
Uzmanlar, akşamüstü ve akşam saatlerinde yapılacak sulamalar için çok kritik bir teknik uyarıda bulunuyor. Sulama yaparken suyu asla yaprakların üzerine değil, doğrudan kök bölgesine hedeflemeniz gerekiyor. Çünkü gece boyu nemli ve ıslak kalan yapraklar, bitki hastalıklarına ve mantara çok hızlı davetiye çıkarıyor.
Sosyal medyadaki deneyimlerini paylaşan yüzlerce bahçıvan, en iyi verimi akşamüstü sulamasında aldıklarını belirtiyor: "Saat 17:00 - 17:30 arası en iyisi:" Bahçe meraklıları, güneşin doğrudan dik açıyla gelmeyi bıraktığı 17:00 civarının toprağın suyu emmesi için en ideal zaman olduğunu söylüyor.
"Bitkilere sabaha kadar zaman tanıyor:" Akşamüstü sulanan bitki, gece boyu serin havada suyu rahatça bünyesine alabiliyor. Gün ortasında yapılan sulama ise daha toprağa ulaşmadan buharlaşıp gidiyor.
Çimler için istisna: Konu çim fıskiyeleri olduğunda ise uzmanlar sabah 06:00 civarını öneriyor. Çünkü çimlerin gece boyu sırılsıklam kalması çürüme riskini artırıyor.
Unutmamak gerekir ki bir bitkinin ihtiyaç duyduğu su miktarı; konumuna, türüne, saksıda mı yoksa bahçede mi olduğuna ve toprak yapısına göre değişir. Çoğu bitki ilkbahar yağmurlarıyla idare edebilirken, yaz mevsimi gelip kavurucu sıcaklar başladığında su talepleri ciddi oranda artış gösterir. Bu yüzden toprağı düzenli kontrol etmek ve saat 16:00 - 18:00 aralığını kaçırmamak büyük önem taşıyor.
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