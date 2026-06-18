Irmakçılar AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Ceylan, Anitta Otel’i 2021 yılında banka satışından 58 Milyon Lira bedelle satın almıştı. O dönemde ekonomik koşullar ve piyasa şartları nedeniyle dikkat çeken yatırım, yıllar içerisinde büyük bir değer artışı yaşadı. İş dünyası kulislerinde konuşulan bilgilere göre, Anitta Otel’in yaklaşık 65 Milyon Euro seviyesinde bir bedelle el değiştirdiği iddia ediliyor. Resmi satış rakamı henüz açıklanmazken, söz konusu bedelin doğrulanması halinde bu işlem Çorum tarihinin en büyük ticari satışlarından biri olarak kayıtlara geçecek.