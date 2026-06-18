  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uzman isim net konuştu: Çocuklar kene ısırığının farkına varmayabilir AJet'ten bilet kampanyası! Evinde, balkonunda veya bahçesinde bitki yetiştirenler... Yazın bitkileri sulamak için en doğru saat açıklandı! 58 milyona aldığı oteli bakın kaça sattı! Çorumlu ünlü iş insanından büyük sürpriz Orta sahaya Samba okulu! Beşiktaş'a çifte Brezilyalı! İşte bu beklenmiyordu... Siber 2’nin gücü Yunan’ı mat etti: 150 km menzilde tam isabet! Doğal melatonin kaynakları arasında... Uyku ilacı gibi yaz meyvesi: Şifa deposu
#1
Foto - 58 milyona aldığı oteli bakın kaça sattı! Çorumlu ünlü iş insanından büyük sürpriz

Çorum iş dünyasında uzun süre konuşulacak bir satış gerçekleşti. Çorum’un tek 5 yıldızlı oteli olan Anitta Otel’in, Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık’a satıldığı öğrenildi.

#2
Foto - 58 milyona aldığı oteli bakın kaça sattı! Çorumlu ünlü iş insanından büyük sürpriz

Satışın en dikkat çeken yönü ise otelin yıllar içerisindeki değer artışı oldu. Irmakçılar AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Ceylan, Anitta Otel’i 2021 yılında bankadan 58 Milyon Lira bedelle satın almıştı.

#3
Foto - 58 milyona aldığı oteli bakın kaça sattı! Çorumlu ünlü iş insanından büyük sürpriz

O dönem Türkiye ekonomisinde yaşanan kur hareketleri ve yüksek enflasyon nedeniyle gayrimenkul piyasasında önemli değişimler yaşanırken, Ceylan’ın yaptığı yatırım meyvesini fazlasıyla verdi. Kulislerde konuşulan bilgilere göre Anitta Otel için yaklaşık 65 Milyon Euro seviyesinde bir satış anlaşması yapıldı.

#4
Foto - 58 milyona aldığı oteli bakın kaça sattı! Çorumlu ünlü iş insanından büyük sürpriz

Resmi rakam henüz açıklanmazken, söz konusu bedel doğruysa Çorum tarihinin en dikkat çekici ticari işlemlerinden biri olarak kayıtlara geçecek. 2021 yılında 58 Milyon Lira ödeyerek otelin sahibi olan İhsan Ceylan, aradan geçen 5 yılın ardından yatırımını katlayarak devretti. İş dünyasında, "doğru zamanda yapılan doğru yatırım" örnekleri arasında gösterilen satış, özellikle otelin bankadan satın alındığı dönemdeki piyasa koşulları dikkate alındığında dikkat çekici bir ticari başarı olarak değerlendiriliyor.

#5
Foto - 58 milyona aldığı oteli bakın kaça sattı! Çorumlu ünlü iş insanından büyük sürpriz

Çorum’un simge yapılarından biri olan Anitta Otel’in yeni sahibi Savaş Balçık olurken, satışın en çok konuşulan tarafı ise İhsan Ceylan’ın yaptığı yüksek getirili yatırım oldu. Söz konusu oteli Çorum'a işadamı Uğur Barlık kazandırmıştı. Çorum iş dünyasında son yılların en dikkat çekici satışlarından biri gerçekleşti. Çorum’un tek 5 yıldızlı oteli olarak bilinen Anitta Otel’in, Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık tarafından satın alındığı öğrenildi.

#6
Foto - 58 milyona aldığı oteli bakın kaça sattı! Çorumlu ünlü iş insanından büyük sürpriz

Irmakçılar AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Ceylan, Anitta Otel’i 2021 yılında banka satışından 58 Milyon Lira bedelle satın almıştı. O dönemde ekonomik koşullar ve piyasa şartları nedeniyle dikkat çeken yatırım, yıllar içerisinde büyük bir değer artışı yaşadı. İş dünyası kulislerinde konuşulan bilgilere göre, Anitta Otel’in yaklaşık 65 Milyon Euro seviyesinde bir bedelle el değiştirdiği iddia ediliyor. Resmi satış rakamı henüz açıklanmazken, söz konusu bedelin doğrulanması halinde bu işlem Çorum tarihinin en büyük ticari satışlarından biri olarak kayıtlara geçecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akit'in gündemden düşürmediği hukuksuzlukta geri adım! Yusuf Ziya Gümüşel Hoca tahliye edildi
Gündem

Akit'in gündemden düşürmediği hukuksuzlukta geri adım! Yusuf Ziya Gümüşel Hoca tahliye edildi

Psikolojisi bozuk kızının iftirası ve laikçi yobazların baskısıyla hapse atılan Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel Hoca, Yargıtay’ın ..
Yusuf Ziya Gümüşel Hoca’nın avukatı Mehmet Okatan Akit’e konuştu! Bir alimi öldürüyorlar
Gündem

Yusuf Ziya Gümüşel Hoca’nın avukatı Mehmet Okatan Akit’e konuştu! Bir alimi öldürüyorlar

İstanbul’da yaşayan Hatice Kübra Gümüşel’in küçük yaşta evlendirildiği yalanıyla açılan davada, Yargıtay’ın bozma kararını değerlendiren Avu..
Kılıçdaroğlu destekçisi eski vekil Özgür Özel’i 'nazikçe' uyardı: Üçün birini alırsın!
Gündem

Kılıçdaroğlu destekçisi eski vekil Özgür Özel’i 'nazikçe' uyardı: Üçün birini alırsın!

Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerinden eski milletvekili Faik Tunay, katıldığı televizyon programında CHP’de yaşanan krize ilişkin yaptığı konu..
Bu 'TİP’lerden başka ne beklenir! Mizah kılıflı alçak saldırı
Gündem

Bu 'TİP’lerden başka ne beklenir! Mizah kılıflı alçak saldırı

Milli ve manevi değerlere hasım 'TİP'ler Tunceli’de peydah oldu. Eski TİP Milletvekili Barış Atay ile sözde oyuncu Bülent Emrah Parlak’ın ‘S..
Amerikan basınından çarpıcı tespit: İran, Vietnam’dan daha ağır bir yenilgi
Gündem

Amerikan basınından çarpıcı tespit: İran, Vietnam’dan daha ağır bir yenilgi

Amerikalı siyaset bilimci Paul Musgrave, Foreign Policy’deki analizinde İran savaşını Vietnam’dan daha ağır yenilgi olarak kaleme aldı. Anal..
Düşmanla çarpışarak alamadı! "Mustafa Kemal’in askeriyiz" diye bağıran cunta heveslisi teğmene madalya
Gündem

Düşmanla çarpışarak alamadı! "Mustafa Kemal’in askeriyiz" diye bağıran cunta heveslisi teğmene madalya

"Mustafa Kemal’in askerleriyiz" diye sloganları atanlar, düşmanla mücadelede değil vücut geliştirmede madalya alabildi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23