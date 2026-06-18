58 milyona aldığı oteli bakın kaça sattı! Çorumlu ünlü iş insanından büyük sürpriz
Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık'tan sürpriz bir yatırım hamlesi geldi. Balçık ünlü oteli 65 milyon avroya satın aldı.
Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık'tan sürpriz bir yatırım hamlesi geldi. Balçık ünlü oteli 65 milyon avroya satın aldı.
Çorum iş dünyasında uzun süre konuşulacak bir satış gerçekleşti. Çorum’un tek 5 yıldızlı oteli olan Anitta Otel’in, Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık’a satıldığı öğrenildi.
Satışın en dikkat çeken yönü ise otelin yıllar içerisindeki değer artışı oldu. Irmakçılar AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Ceylan, Anitta Otel’i 2021 yılında bankadan 58 Milyon Lira bedelle satın almıştı.
O dönem Türkiye ekonomisinde yaşanan kur hareketleri ve yüksek enflasyon nedeniyle gayrimenkul piyasasında önemli değişimler yaşanırken, Ceylan’ın yaptığı yatırım meyvesini fazlasıyla verdi. Kulislerde konuşulan bilgilere göre Anitta Otel için yaklaşık 65 Milyon Euro seviyesinde bir satış anlaşması yapıldı.
Resmi rakam henüz açıklanmazken, söz konusu bedel doğruysa Çorum tarihinin en dikkat çekici ticari işlemlerinden biri olarak kayıtlara geçecek. 2021 yılında 58 Milyon Lira ödeyerek otelin sahibi olan İhsan Ceylan, aradan geçen 5 yılın ardından yatırımını katlayarak devretti. İş dünyasında, "doğru zamanda yapılan doğru yatırım" örnekleri arasında gösterilen satış, özellikle otelin bankadan satın alındığı dönemdeki piyasa koşulları dikkate alındığında dikkat çekici bir ticari başarı olarak değerlendiriliyor.
Çorum’un simge yapılarından biri olan Anitta Otel’in yeni sahibi Savaş Balçık olurken, satışın en çok konuşulan tarafı ise İhsan Ceylan’ın yaptığı yüksek getirili yatırım oldu. Söz konusu oteli Çorum'a işadamı Uğur Barlık kazandırmıştı. Çorum iş dünyasında son yılların en dikkat çekici satışlarından biri gerçekleşti. Çorum’un tek 5 yıldızlı oteli olarak bilinen Anitta Otel’in, Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık tarafından satın alındığı öğrenildi.
Irmakçılar AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Ceylan, Anitta Otel’i 2021 yılında banka satışından 58 Milyon Lira bedelle satın almıştı. O dönemde ekonomik koşullar ve piyasa şartları nedeniyle dikkat çeken yatırım, yıllar içerisinde büyük bir değer artışı yaşadı. İş dünyası kulislerinde konuşulan bilgilere göre, Anitta Otel’in yaklaşık 65 Milyon Euro seviyesinde bir bedelle el değiştirdiği iddia ediliyor. Resmi satış rakamı henüz açıklanmazken, söz konusu bedelin doğrulanması halinde bu işlem Çorum tarihinin en büyük ticari satışlarından biri olarak kayıtlara geçecek.
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