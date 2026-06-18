Yüzlerine tükürseler ‘yağmur’ diyecekler

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Kurdukları şebeke ile CHP’yi kriminal bir hale sokan ve partiyi adeta suç işleme merkezine çeviren Özgür Özel ve avanesi, yaşanan rezaletleri izah etmek yerine sürekli bahaneler üretiyor. CHP’liler, yolsuzlukları anlatmak yerine her türlü pişkinliği sergiliyor. Son olarak dün Seferihisar Belediyesi’ne yönelik operasyonda gözaltına alınan danışmanı Özlem Akyılmaz ile aralarındaki 500 bin TL’lik kirli para trafiğine ilişkin konuşan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın rüşvet parası olduğu öngörülen işlemle ilgili “yerel seçim öncesinde gerçekleşmiş seçimle ilgili bir harcama olabilir” savunması, akıllara CHP’li yöneticilerin benzer pişkinliklerini getirdi.

İşte isimleri yolsuzluk iddialarına bulaşan CHP’li yöneticilerin “tek sermayeleri kızarmaz yüzleri” dedirten o açıklamaları:

Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Uşak’ın uçkur düşkünü eski Belediye Başkanı Özkan Yalım, Özgür Özel’e lüks bir makam aracı tahsis ettiğini ve aracın 7.7 milyon TL’lik VIP dönüşüm masraflarının belediye kasasından ödendiğini belirtirken, iddiaları reddeden CHP’nin kadük Genel Başkanı, “Bir kamu zararı varsa öderiz. Devletin bu cebinden alınır öbür cebine girer. Bir partinin geliri de devlet tarafından veriliyor” şeklinde pişkin bir savunma yaptı.

Seçimden önce açıkladığı mal varlığı listesinde Boğaz’a nazır 50 milyon dolarlık 3 ultra lüks villasını gizleyen Ekrem İmamoğlu, “Oradaki mülkümüz, vesairemiz de İmamoğlu İnşaat üzerindedir” diyerek, söz konusu villaların varlığını kabul etti ancak kendisine değil, kendisine ait şirketin malı olduğunu söyleyerek insanların aklıyla alay etti.

Dün Seferihisar Belediyesi’ne yönelik operasyonda gözaltına alınan danışmanı Özlem Akyılmaz ile aralarındaki 500 bin TL’lik kirli para trafiğine ilişkin konuşan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın rüşvet parası olduğu öngörülen işlemle ilgili “yerel seçim öncesinde gerçekleşmiş seçimle ilgili bir harcama olabilir” ifadelerini kullandı.

Bolu Belediyesi’ne bağlı BolSev Vakfı’na yönelik yürütülen soruşturmada Belediye Başkanı Tanju Özcan ile birlikte tutuklanan BolSev Yönetim Kurulu Üyesi Sarıyıldız ifadesinde, kurban bağışlarıyla ilgili, “Bağışı kurban kesmek için değil, öğrencilere burs vermek için topladık” savunması yaptı.

Antalya’da, CHP’li Manavgat Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara, aramalarda ele geçirilen 3 kilogram altın, dolar ve avrodan haberinin olmadığını öne sürerek, “Depoda altın, avro ve doların bulunmasını televizyondan izledim” dedi.

Konuyla ilgili Akit’e konuşan uzmanlar CHP’li yöneticilerin yolsuzlukları anlatmak yerine benzeri görülmemiş bir yüzsüzlük örneği sergileyerek işi pişkinliğe vurduklarını söyledi.

“FETÖ’CÜLERİN TAKTİKLERİNİ UYGULUYORLAR”

Akit’e konuşan AK Parti eski MKYK Üyesi Metin Külünk, şunları söyledi: “Mahkemelere taşınan iddialarla ilgili Ekrem İmamoğlu’nun, Özgür Özel’in pişkin açıklamalarını duyuyoruz. İmamoğlu’nun rüşvet villaları için ‘Bana değil, şirkete ait’ dediğine şahit oluyoruz. Mahkemelerde karşı karşıya kaldığımız yüzsüzlüğü, şımarıklığı tepkiyle karşılıyoruz. Bu kadar evraka, delile, itirafa rağmen akıllarla alay etmeye kalkmak anlaşılır değil. Aklımıza FETÖ’cülerce mahkemelerde verilen ifadeler geliyor. Onlar da her şeyi inkâr etmiyorlar mıydı? Onlar da yüzsüzlükten, şımarıklıktan medet ummuyorlar mıydı? Tabii FETÖ’cüler başarılı olamadılar. Yargılanmaktan, mahkûm olmaktan kaçamadılar.. İmamoğlu’nu, Özel’i de pişkin açıklamaları kurtarmayacak. Çünkü bu pişkin açıklamaların hukuk ve millet nezdinde karşılığı yok. Yargı müessesesi, görevini lâyıkıyla yapıyor. Halk da her şeyi not ediyor. Devletle, adalet kurumuyla akıllarınca alay edenlere prim verilmiyor. Türkiye, kaldıraç güç. Çünkü yükselen Asya Türkiye’siz yapamaz. Batı da Türkiye’siz yapamaz. İslâm âlemi, Türkiye’nin olmadığı ortamda daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalır. Hukuk tanımaz FETÖ gibi İmamoğlu da şımartıldı. Kural bilmez FETÖ gibi İmamoğlu’na da garanti verildi. Öyle olmasa o kadar evraka, delile, itirafa rağmen İmamoğlu’ndan pişkince cümleler çıkar mıydı?”

“TÜM TUŞLARA BASIYORLAR”

Avukat Hasan İlter de şunları ifade etti: “İmamoğlu, Özel ve taifesi hata ediyor. Bunlar, hâlen kendilerini eski Türkiye’de sanıyorlar ama yanılıyorlar. Eski Türkiye’de bir telefonla hakimlere talimat veriliyordu. Hakimlere ‘Tanırım, iyi çocuktur’ denerek kurtarılan çoktu. Ama artık o Türkiye yok. Yeni Türkiye’de adalet, hukuk işliyor. Hâlen de uyanmadılar ki pişkinlik yapma peşindeler. Tüm tuşlara basıyorlar. Yargı, bunlara öyle cezalar verecek ki dünya şok olacak.”

Avukat Kaan Bayramzade, şunları dile getirdi: “Sanıklar, kendilerine sorulan sorulara tatmin edici cevap vermedikleri takdirde hakimlerden olumlu bir kanaat hasıl olmaz. Yargılama aşamasında iddialara, ithamlarla alâkalı beyanlar dikkatle dinlenir. Davayı sulandırmaya dönük adımlar hoş karşılanmaz. Lakayt olanlara aldırış edilmez.”