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Aktüel Hedasi Barajı müzakerelerinin ilk oturumunda toplantılara devam kararı alındı
Aktüel

Hedasi Barajı müzakerelerinin ilk oturumunda toplantılara devam kararı alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 22:23:30 -
Hedasi Barajı müzakerelerinin ilk oturumunda toplantılara devam kararı alındı

İSTANBUL (AA) - Afrika Birliği'nin öncülüğünde yeniden başlayan Hedasi Barajı müzakerelerinin ilk oturumunda, Mısır, Etiyopya ve Sudan üçlüsü toplantıları sürdürme kararı aldı.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün yapılan oturumda, Nil Nehri sularının kullanımı konusunda üç ülkeyi ayrılığa düşüren baraja ilişkin görüşmelerin devam edilmesinin kararlaştırıldığı ve ilk teknik toplantının gelecek birkaç gün içinde gerçekleştirileceği aktarıldı.

Açıklamada, üç ülkenin de gelecek yedi gün içerisinde anlaşmazlığa düşülen meselelerdeki ayrılıkları sonlandırmayı amaçlayan müzakerelere ilişkin bir çalışma takvimi oluşturacağı kaydedildi.

Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın girişimiyle 7 hafta sonra tekrar masaya dönen taraflar, birçok uluslararası aktörün devreye girmesine rağmen anlaşmaya varamıyor.

Anlaşmazlık yaşanan konuların başında barajın kaç yıl içerisinde tamamen doldurulacağı, Nil Nehri'ni besleyen Mavi Nil Nehri'nden her yıl ne kadar su salınacağı ve kuraklık gibi dönemlerde atılacak adımların ne olacağı geliyor.

- Trump'tan Mısır'a yeşil ışık

Trump, geçen hafta Sudan ve İsrailli liderle yaptığı telefon görüşmesinde, Etiyopya'nın baraja ilişkin anlaşmaya yanaşmadığını ve bu yüzden ABD'nin Etiyopya'ya olan yardımları kestiğini söyleyerek, "Açık seçik söylüyorum. Onlar (Mısır), barajı bombalayacak ve bir şeyler yapmak zorundalar." demişti.

Trump'ın skandal sözleri sonrası Etiyopya, ABD'nin Addis Ababa Büyükelçisi Mike Raynor'ı Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı amaçlıyor.


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