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Aktüel

Hedasi Barajı görüşmeleri 1 hafta ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-08-10 23:52:47 -
Hedasi Barajı görüşmeleri 1 hafta ertelendi

İSTANBUL (AA) - Etiyopya, Sudan ve Mısır arasında Hedasi Barajı'na ilişkin yürütülen müzakereler 1 hafta ertelendi.

Mısır Su ve Sulama Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, üç ülke arasında bugün gerçekleştirilen toplantıda Sudan'ın, müzakere gündeminin değişmesiyle ilgili iç istişarelerde bulunulması için bir haftalık ek süre istediği belirtildi.

Sudan'ın talebi üzerine, görüşmelerin 1 hafta ertelenmesine karar verildiği kaydedildi.

Sudan tarafından daha önce yapılan açıklamada, Etiyopya'nın müzakere gündemini değiştirmesi üzerine ek süre talep edildiği ifade edilmişti.

Açıklamada, "barajın doldurulması ve işletilmesi ile Mavi Nil üzerinde ilerde hayata geçirilecek projelerin" tartışıldığı önceki müzakere gündemi yerine "Nil havzası ülkeleri arasında su paylaşımına" dair yeni bir gündem getirildiği aktarılmıştı.

Hedasi Barajı görüşmeleri daha önce de Etiyopya'nın, barajın doldurulmasına ilişkin ana esasları ve kuralları anlatan yeni bir belge sunması üzerine 10 Ağustos'a ertelenmişti.

- Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Hedasi Barajı'nın inşasına başlanmasıyla bölgedeki ülkeler arasında Nil Nehri sularının kullanımı konusunda çıkan anlaşmazlık birçok uluslararası aktörün devreye girmesine rağmen çözüme kavuşturulamadı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve enerji ihracını artırmayı amaçlıyor.
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