Kripto para borsasında işlem gören Hecoin’in hisseleri sıfırlandı. Hecoin’e yatırım yapanlar ise ne yapacaklarını şirketin batıp batmadığını araştırmaya başladı.

Hecoin nedir? Hecoin battı mı?

Tam ismi Heroes & Empires Coin olan şirket, 2021 yılının ekim ayında Hint Okyanusu’nda bulunan Seyşeller adası merkezli olarak kuruldu. Hecoin şirketi, sosyal medya etkin olan fenomenlere reklam yaptırdı. Şirket ön satışında 20 bin aktif üyeye hizmet verdi.Bir süre Hecoin'e yoğun ilgi gözterildi ve coinlerin tane fiyatı 400 dolara kadar yükseldi.

Şirketin sahibi ise Yavuz Bunul'dur. Ancak Yavuz Bunul'un hayatı ve kariyeri hakkında pek fazla bilgi bulunmuyor.

Konu hakkında yasal sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin bilgiler geldikçe haberlerimizde yer vereceğiz.