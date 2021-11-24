Kripto para borsasında işlem gören Thodex'ten sonra binlerce kişi Hecoin sebebiyle mağdur oldu. Şirketin hisseleri sıfırlandı ve yatırım yapanlar dolandırıldıklarını sosyal medyadan duyurdu. Pek çok kişi ise Hecoin'in sahibinin kim olduğunu araştırmaya başladı. Hecoin kimin?

Hecoin kimin? Hecoin sahibi kim?

Tam ismi Heroes & Empires Coin olan şirket, 2021 yılının ekim ayında Hint Okyanusu’nda bulunan Seyşeller adası merkezli olarak kuruldu. Hecoin şirketi, sosyal medya etkin olan fenomenlere reklam yaptırdı. Şirket ön satışında 20 bin aktif üyeye hizmet verdi.Bir süre Hecoin'e yoğun ilgi gözterildi ve coinlerin tane fiyatı 400 dolara kadar yükseldi.

Şirketin sahibi ise Yavuz Bunul'dur. Ancak Yavuz Bunul'un hayatı ve kariyeri hakkında pek fazla bilgi bulunmuyor.