Hebat Gever kod Süleyman Orhan kimdir? Süleyman Orhan öldürüldü mü?

Terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlar devam ediyor. MİT ve TSK'nın opresyonları ile bitme noktasına gelen teröristlere bir darbe daha vuruldu. MİT Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu PKK/YPG’li terörist Hebat Gever kod Süleyman Orhan’ı etkisiz hale getirdi.

Hebat Gever kod Süleyman Orhan kimdir?

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu PKK/YPG’li terörist Hebat Gever kod adlı Süleyman Orhan’ı etkisiz hale getirdi. PKK/YPG mensubu Süleyman Orhan’ın son olarak, Şanlıurfa/Akçakale sınır hattında askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının 8 Ocak 2022’de infilak ettirilmesi olayının talimatını verdiği öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 8 Ocak 2020’de Resulayn’da 4, 16 Ocak 2020’de Tel Abyad-Suluk beldesinde 3, 10 Aralık 2020’de Resulayn’da 2 Türk askerinin şehit edildiği saldırıların talimatlarını veren kişi de PKK/YPG’li Süleyman Orhan’dı.

MİT, saha istihbaratı ile yerini belirlediği terörist Süleyman Orhan ve korumasını Amude bölgesinden Türkiye’ye yönelik yeni bir eylem planlaması yaptığı esnada etkisiz hale getirdi. Uzmanlar, PKK/YPG mensubu Hebat Gever kod Süleyman Orhan’ın etksizi hale gelmesiyle PKK’Nın Suriye’deki istihbarat yapılanması ile eylem gücüne çok önemli bir darbe vurulduğunu belirtiyorlar. Diğer taraftan PKK/YPG’nin, Hebat Gever’in Haseke’de DEAŞ ile mücadele sırasında öldüğüne dair yalan haber yaptırdığı, bununla batılı ülkelerin kamuoyunda popülerlik kazanmaya amaçladığı da bildiriliyor.