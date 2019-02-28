Heat, şampiyonu son saniyede yendi Miami Heat, NBA'in son şampiyonu Golden State Warriors'ı 126-125 mağlup etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat, Golden State Warriors'ı son saniye basketiyle 126-125 mağlup etti. NBA'e 11 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Miami Heat ile son şampiyon Golden State Warriors arasındaki karşılaşma, büyük heyecana sahne oldu. Ev sahibi Heat, sezon sonunda basketbolu bırakacak all-star oyuncusu Dwyane Wade'in son saniyede attığı 3 sayılık basketle sahadan 126-125 galip ayrıldı. Maçın kahramanı Wade, 25 sayı ve 7 ribaunt üretti. Goran Dragic 27 sayı, Josh Richarson ise 21 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Warrors'ta Klay Thompson'ın 36 sayı, Kevin Durant'in 29 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve Stephen Curry'nin 24 sayı, 6 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi. - Bucks uzatmada kazandı Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Milwaukee Bucks, konuk olduğu Sacramento Kings'i uzatma sonunda 141-140 yendi. Üst üste 6. galibiyetini alan Bucks'ta 4 oyuncu 20 sayı barajını geçti. Eric Bledsoe 26 sayı, 13 asist, 12 ribauntla "triple double" yaptı. Malcolm Brogdon 25, Khris Middleton ve Nikola Mirotic 21'er sayı kaydetti. Milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 8 sayı, 6 ribaunt üretti. Kings'te Buddy Hield, 32 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Bogdan Bogdanovic de 28 sayı, 8 ribaunt, 8 asistle mücadele etti. - Sonuçlar Charlotte Hornets-Houston Rockets: 113-118 Atlanta Hawks-Minnesota Timberwolves: 131-123 (uzatmada) Brooklyn Nets-Washington Wizards: 116-125 Miami Heat-Golden State Warriors: 126-125 Boston Celtics-Portland Trail Blazers: 92-97 Memphis Grizzlies-Chicago Bulls: 107-109 San Antonio Spurs-Detroit Pistons: 105-93 Dallas Mavericks-Indiana Pacers: 110-101 Utah Jazz-Los Angeles Clippers: 111-105 Sacramento Kings-Milwaukee Bucks: 140-141 (uzatmada) Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans: 125-119

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