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Heat, şampiyonu son saniyede yendi

Miami Heat, NBA'in son şampiyonu Golden State Warriors'ı 126-125 mağlup etti.

28 Şubat 2019 Perşembe 10:24
Heat, şampiyonu son saniyede yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat, Golden State Warriors'ı son saniye basketiyle 126-125 mağlup etti.

NBA'e 11 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Miami Heat ile son şampiyon Golden State Warriors arasındaki karşılaşma, büyük heyecana sahne oldu.

Ev sahibi Heat, sezon sonunda basketbolu bırakacak all-star oyuncusu Dwyane Wade'in son saniyede attığı 3 sayılık basketle sahadan 126-125 galip ayrıldı.

Maçın kahramanı Wade, 25 sayı ve 7 ribaunt üretti. Goran Dragic 27 sayı, Josh Richarson ise 21 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

Warrors'ta Klay Thompson'ın 36 sayı, Kevin Durant'in 29 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve Stephen Curry'nin 24 sayı, 6 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

 

- Bucks uzatmada kazandı

 

Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Milwaukee Bucks, konuk olduğu Sacramento Kings'i uzatma sonunda 141-140 yendi.

Üst üste 6. galibiyetini alan Bucks'ta 4 oyuncu 20 sayı barajını geçti. Eric Bledsoe 26 sayı, 13 asist, 12 ribauntla "triple double" yaptı. Malcolm Brogdon 25, Khris Middleton ve Nikola Mirotic 21'er sayı kaydetti. Milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 8 sayı, 6 ribaunt üretti.

Kings'te Buddy Hield, 32 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Bogdan Bogdanovic de 28 sayı, 8 ribaunt, 8 asistle mücadele etti.

 

- Sonuçlar

 

Charlotte Hornets-Houston Rockets: 113-118

Atlanta Hawks-Minnesota Timberwolves: 131-123 (uzatmada)

Brooklyn Nets-Washington Wizards: 116-125

Miami Heat-Golden State Warriors: 126-125

Boston Celtics-Portland Trail Blazers: 92-97

Memphis Grizzlies-Chicago Bulls: 107-109

San Antonio Spurs-Detroit Pistons: 105-93

Dallas Mavericks-Indiana Pacers: 110-101

Utah Jazz-Los Angeles Clippers: 111-105

Sacramento Kings-Milwaukee Bucks: 140-141 (uzatmada)

Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans: 125-119

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 10:24
  1. Basketbol
  2. Dwyane Wade
  3. Ersan İlyasova
  4. NBA

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